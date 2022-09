"Íñigo Onieva se besaba con otras en la planta baja de la discoteca mientras Tamara bailaba arriba"

Asegura la empresaria Carmen Lomana que Tamara Falcó "ha aguantado lo inaguantable" en su relación sentimental con Íñigo Onieva antes de poner fin a su compromiso. Cuenta que la hija de Isabel Preysler sabía que este señor era "un pieza". "Tenía la cara dura de estar besándose intensamente con otras mientras ella bailaba arriba en la zona del DJ con una falta de respecto absoluta", asegura.

Afrima Lomana que Tamara estaba enamorada y le venía muy bien tener novio ante las constantes preguntas por la boda. "Para ella tener pareja es un plus, luego se enamoró y ha aguantado lo que no tenía que haber aguantado. Este es un 'terminator' es un pieza que no os lo podéis imaginar", añade la colaboradora de Espejo Público.

Además, mantiene que el vídeo de Onieva besándose con una joven en un festival de música en Nevada (EEUU) no es el único y "hay cantidad de vídeos". "Yo a mi novio sabiendo lo pieza que es no le dejo irse solo y voy yo con él", apuntaba.

Susanna Griso le ha restado valor al beso de Íñigo mientras que Lomana considera que: "Hay besos y besos". Revela además que ahora mismo en la casa de Tamara no dejan de circular familiares para apoyarla después de romper su relación y de cancelar sus planes de boda. "Ahora mismo la casa de Tamara es un no parar de gente y hasta su hermana ha venido de Dubái. No digáis que es un piquito porque se ha montado un pollo".

Marina Theiss la modelo que presuntamente se habría besado con Íñigo ha roto su silencio asegurando que ella no es la mujer de la foto. Sí reconoce que les presentó un amigo en común pero afirma que no pasó nada entre ellos.