El infierno de vivir aislado en tu casa por la DANA: Un edificio de 20 plantas, sin ascensor 20 días después

Los daños que dejó la DANA del pasado 29 de octubre son enormemente cuantiosos. Muchos de ellos siguen aún sin solución.

Aislados en su propia casa

Un edificio de veinte plantas se ha quedado sin electricidad por la DANA y como consecuencia también sin ascensor. Para los vecinos su hogar se ha convertido en una prisión. "Estoy operado del corazón y tengo que parar cada dos pisos porque no llego" ha dicho uno de ellos. Están utilizando una polea y un capazo que ellos mismos han construido para subir alimentos y medicamentos a los pisos mas altos, porque es la única alternativa que tienen. "Mi hermano tiene niños y para estar subiendo y bajando... Eso es el colmo" ha dicho una de las vecinas de la planta trece, para las que vivir allí se ha convertido en un infierno. Pero el más afectado es sin duda Antonio, una persona inválida, en silla de ruedas, que vive en el piso dieciocho. Lleva encerrado20 días porque la única forma que tiene de acceder a la calle es bajando en el ascensor. Los militares le llevaron alimentos y sus vecinos le están cuidando.

Incredulidad: hay enfermos afectados

Nuestra compañera Ana Regalado ha estado con Antonio en directo. "No sé si es negligencia o no saben la empresa de los ascensores, no lo comprendo" ha contado incrédulo ante la situación. Hoy tenía una cita médica a la que no ha podido acudir y ha tenido que llamar para que le cambien la fecha. Antonio ha hecho hincapié en que "Hay gente que está con depresión".

También nuestra reportera ha estado otra de las vecinas, que tiene un bebé, y se ha quejado del mal funcionamiento de los ascensores. "Llevan en mal funcionamiento desde mucho antes de la DANA. La empresa nunca una respuesta eficaz y oportuna", ha querido dejar claro. Ahora todos los vecinos piden desesperadamente que les den una solución.

