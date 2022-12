La infanta Elena cumple 59 años en medio de las tensiones con su hija Victoria Federica y la discreta relación con su padre

La infanta Elena cumple hoy 59 años con muchos frentes abiertos como la creciente exposición mediática de su hija Victoria que supone una tensa relación madre- hija, su relación con su padre, exiliado en Abu Dabi y la reciente separación de su hermana Cristina de Iñaki Urdangarin.

Cuenta el periodista Juanra López que cuando surgió la nueva relación de Urdangarin fue el paño de lágrimas de su hermana. "Ahora mismo ella tiene discrepancias por cómo lleva su hija la vida y sobre todo por sus trasnoches". Mantiene el comunicador que la familia real ha sido una diáspora y que cada vez son menos miembros a los que vemos unirse en las celebraciones. Este año no está muy claro cómo van a pasar las Navidades ni el cumpleaños de la infanta aunque lo previsible es que lo haga con sus hijos Froilán y Victoria Federica.

"La familia real ha sido una diáspora y cada vez son menos miembros a los que vemos unidos en las celebraciones"

López mantiene que a la infanta Elena no le gusta la sobreexposición mediática de su hija. La joven ha dejado sus estudios. "Gente que trabaja en la calle se queja de las malas formas de Victoria Federica, es muy joven y se ha metido en un mundo que no controla, no sabemos si va a acabar perjudicada", mantiene.

Recientemente las infantas Elena y Cristina han viajado a Abu Dabi, algo que suelen hacer cada 2 meses, El propio rey ha pedido que se haga de forma más discreta. "Acaban de estar allí, eso es un indicio de que el rey no va a estar para las Navidades en Zarzuela", asegura López.