Inés Arrimadas, sobre la falsa agresión homófoba en Madrid: "Marlaska debe dimitir inmediatamente"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha visitado Espejo Público para hacer balance del arranque del nuevo curso político. Embarazada de su segundo hijo, le ha contado a Susanna Griso que ha pasado unos meses con molestias típicas de su estado, aunque ya se encuentra mejor.

Arrimadas ha valorado la suspensión del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat que ha quedado suspendida. Cree que al Gobierno de Cataluña no le importa el empleo ni las infraestructuras, sino solo "aquello que alimente el relato del separatismo". "En España necesitamos un plan estratégico de infraestructuras", mantiene.

No entiende el 'conchaveo' de "ahora te doy el aeropuerto porque me has votado los presupuestos pero si no me apoyas o te peleas no te lo doy". Mantiene que hay muchas infraestructuras necesarias en España como el corredor mediterráneo, la conexión del aeropuerto de Sevilla con los AVE ó los trenes en Extremadura. Cree que tener un 'hub' internacional es bueno para Cataluña y toda España pero lamenta que el Gobierno de la Generalitat no esté pensando en qué es lo mejor para el pueblo de Cataluña. "Lo que quieren es negociar los indultos. El nacionalismo catalán ha sido decisivo en Madrid siempre y han podido pedir lo que han querido. Si realmente el independentismo hubiera pedido cosas buenas para Cataluña podríamos tener las estaciones de metro recubiertas de oro pero solo han pedido cosas buenas para los partidos nacionalistas", señala.

Cree que el nacionalismo no ha tirado la toalla porque cada día adoctrina:. insultan por TV3 y controlan las universidades. Apunta Arrimadas que el nacionalismo catalán tienen difícil vender a corto plazo que vayan a conseguir la independencia. "La diada no es una fiesta de los catalanes porque no es una fiesta inclusiva ni representativa. Es una fiesta 'indepe' pagada con dinero público y nos gustaría que el día de Cataluña fuera el Día de Sant Jordi", propone.

La líder de Ciudadanos ha calificado como "terrible" la falsa denuncia de una agresión homófoba en Madrid. Cree que esto hace un flaco favor al colectivo LGTBI y alaba la labor de la Policía en este caso. Ve lamentable la utilización que hace el Gobierno sobre este incidente. "Que un ministro de Interior salga a señalar a la oposición no es de recibo. Creo que Marlaska debe dimitir inmediatamente pero no solo por esto", apunta. Recuerda Arrimadas el "varapalo judicial que tuvo el ministro Grande-Marlaska en Ceuta, la destitución tumbada de Pérez de los Cobos y la justificación de agresiones a los miembros homosexuales de Ciudadanos en la celebración del Orgullo Gay". "Solo un Gobierno como este se puede permitir mantener una persona como Marlaska", mantiene.

