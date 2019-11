El viernes 12 de noviembre, quedó visto para sentencia el juicio de Rodrigo Lanza, y hoy tras saber el veredicto del jurado, la familia de la víctima Víctor Laínez, ha quedado indignada, ya que para la acusación, la muerte de éste fue un asesinato. En cambio, para el jurado, el acusado es culpable de un homicidio imprudente.

El jurado explica : "La lesión que le causo la muerte a Víctorino Laínez fue causada al caer a plomo al suelo". La sentencia se conocerá la próxima semana, pero la familia de la víctima ha declarado que recurrirán. Además siguen pensando que fue un asesinato y que se le debe condenar a 25 años de cárcel.

"Estamos preocupados, este individuo ha dejado ya a dos familias destrozadas" ha asegurado el hermano de Victor Laínez. El abogado de la familia Juan Carlos Macarrón, también ha querido explicar en Espejo Público los elementos del veredicto: "La sentencia me dejó sorprendido, me parece tremendamente contradictoria. Si es un hecho imprudente y esa persona ha caído al suelo, la reacción humana sería ayudar a esa persona, porque no quería ese resultado, y no echarse encima y golpearle de forma salvaje".

Javier Laínez ha querido manifestar su sorpresa ante el nuevo aspecto del acusado. También ha mostrado su indignación: "es increíble que venga un señor y le quite la razón a tres forenses" refiriéndose al abogado de Rodrigo Lanza.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.