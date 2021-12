Inazio Nieva cuenta su día a día con parálisis cerebral: "Pensaba que viviría debajo de un puente"

Inazio Nieva tiene 22 años y tiene parálisis cerebral que afecta al 57% de su cuerpo. Actualmente estudia un grado de Integración Social y con su ejemplo de superación quiere visibilizar la integración social. Cree que hemos avanzado mucho en integración desde los años 80 y la segregación que existía en los colegios "con los pabellones de los subnormales", aunque apunta que "todavía tenemos que avanzar muchísimo".

Señala Inazio que tanto la condescendencia como la segregación son igual de malas pero es consciente de que la condescendencia el la reacción de muchas personas que no saben cómo reaccionar ante el trato con aquellos que tienen diversidad funcional.

Inazio sufrió acoso cuando era adolescente y eso desembocó en una depresión. Reconoce que se vio solo a la edad de 14 años y ese maltrato él lo reflejaba en el trato que daba a los demás. Asegura que el acoso escolar suelen sufrirlo personas con diversidad funcional. Lo supera día a día con terapia psicológica y la ayuda de su entorno.

"Yo pensaba que iba a vivir debajo de un puente, me veía sin valor para el futuro", lamenta. Comenzó dando charlas en centros educativos y el feedback es lo que le impulsa a seguir con esta labor. No le gusta que le digan que es un campeón, solo cuando compite en una competición, pero en su día a día se siente igual de campeón que el resto.

"No me gusta dar las charlas desde el victimismo, yo no puedo pedir la aceptación cuando yo no me autoacepto", explica.

A Inazio la adolescencia le marcó. "Es la etapa de nuestras vidas en la que nos damos cuenta de por qué vía queremos avanzar en la vida". Pide tiempo para las personas con diversidad funcional. Tiempo para poder desarrollar una acción y tardar más segundos que la media. Señala que es muy importante la atención temprana: "Si un niño que puede aspirar a tener un 57% de discapacidad por qué se va a quedar en el 80%. Gracias a la vida he nacido en una familia que no pasa penas para llegar a final de mes pero hay muchas familias que o pagan la comida o la estimulación de sus hijos".

