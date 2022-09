Josefa, atropellada brutalmente por su yerno en Valencia: "Vino a matarme"

Josefa todavía muestra en su rostro las secuelas del brutal atropello del que ha sido víctima en Valencia. El autor del atropello es su yerno que en el momento del impacto viajaba en el coche con una hija de Josefa y sus hijos.

Todo comenzó cuando ese mismo día por la mañana el autor del atropello tuvo un golpe con otro vehículo. Al no tener carnet de conducir quería que un hijo de Josefa se hiciera pasar por la persona que conducía. Si no, no sería posible que el seguro se hiciera cargo del arreglo. Josefa se negó a que su hijo suplantara la identidad de su yerno en el siniestro y ahí comenzó la disputa.

"Vino con la intención de matarme. El que viene a arreglar las cosas no viene con palos. Él quería que mi hijo se comiera el accidente que él había hecho por la mañana", apunta la víctima.

Las autoridades están hablando con la familia del autor del atropello para que este se entregue por su propio pie

Josefa acaba de recibir el alta hospitalaria. El atropello le ha dejado una mano dislocada, la cabeza fracturada, magulladuras en la ceja, moratones en el pecho y un calendario de revisiones médicas para controlar su estado de salud.

El autor del atropello aún no se ha entregado a la Policía y en este momento las autoridades están hablando con su familia para que le convenzan de que se entregue con su propio pie. Josefa no cree que dé la cara.