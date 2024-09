El impactante vídeo del autor de la amputación de una mano a su mujer, confesando: "Esas mujeres deberían estar muertas"

Espejo Público conseguía dar con varios testigos presenciales de el ataque con un cuchillo de grandes dimensiones a una mujer en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Ella cuenta cómo llamó a emergencias y siguió sus indicaciones para asistir a la víctima. La rápida y sobresaliente actuación de esta mujer hizo posible que los médicos pudieran reimplantarle la mano. Esta testigo recogió la extremidad del suelo y la introdujo en hielo, consiguiendo así que no sufriera daños fatales.

El testimonio que aporta esta mujer, que por miedo prefiere no dar la cara, es estremecedor: "Ella estaba con el brazo totalmente amputado. La mano amputada y tenía muchísima sangre en la espalda y la mano. Estaba en una silla sentada. Hicimos un vendaje en la mano y tapamos la herida de la espalda".

Mantener la calma lo máximo posible llevó a que, dentro de la gravedad de la situación, la vida de la víctima del ataque no corriera peligro una vez finalizó la agresión: "Nos dijeron: 'Cojan la mano y métanla en frío'. Entonces cogí 2 bolsas de hielo y un cubo de cerveza. Cogí la mano y la puse en hielo".

Menores presentes

La hora a la que el hombre cometió el ataque hizo que los testigos fueran numerosos. Según cuenta otro de los presentes durante lo ocurrido, la víctima habría "bajado al colegio a por los críos". Este hombre continuaba contando cómo ocurrió todo: "el marido ahí en la portería la estuvo esperando, y ahí la atacó".

"Ha venido muchas veces la Policía" sentenciaba este vecino.

"El tenía una 'katana' y un machete"

Otro hombre que habría presenciado la brutal agresión afirmaba que el marido tenía en su poder dos armas blancas de grandes dimensiones: un machete y una espada japonesa, conocida como 'katana'. Apuntaba a que una de éstas podría haber sido el arma empleada dado "el corte tan limpio, tan 'bien' hecho".

El vídeo incriminatorio: "Perdí el control"

El agresor, no contento con la barbarie que acababa de cometer, en los minutos que transcurrieron entre el ataque y la llegada de los agentes, tuvo tiempo de grabar un vídeo con su teléfono móvil. En esas imágenes el hombre reconocería la agresión que acababa de cometer y daba explicaciones de porqué la habría llevado a cabo, tratando de justificarse. Horas después los Mossos d'Esquadra localizaban al hombre y procedían a su detención.

No sé lo que vi. Perdí el control"

"Mi mujer me fue infiel delante de mi hija, vale. Delante de mi hija, de una niña de 5 años la hija de la gran p***", expresaba el hombre mientras conducía y hacía alusiones al supuesto amante de su esposa: "Que le reclamen al que fue a poner la bañera, un colombiano.

La confesión del hombre se extendía: "Y delante mío. Le seguí el rollo. Estaban f*******". No sé lo que vi. Perdí el control. ¡Yo no permito esto!. Esas mujeres deberían estar muertas. Por p****"

El agresor, hablando solo, parece que no encontraba explicaciones e intentaba justificar lo que acababa de hacer: "¿Cómo puede ser posible, tío? ¿Cómo puede ser posible? Me j*** que lo hizo con una frialdad de c******, delante de mis hijas. Yo ya sabía que me estaba siendo infiel. Se lo había comentado a muchos amigos".

Visiblemente alterado y afectado por lo que había hecho, seguía con su discurso y se acordaba de su hija menor, que estaba junto a su madre cuando este individuo la atacó con el arma: "Siempre me tomaba como loco, sabes. Siempre me tomaba como loco. Como yo fumaba una vaina... Pero yo no. Yo no estaba loco. Y me dolió muchísimo por mi hija. La dejé sentada ahí. Ella sabía lo que estaba haciendo y no quería caminar conmigo".