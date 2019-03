Las imágenes que cambiaron el juicio de Ruth y José Bretón

Josefina Lamas, la perito que confundió los restos de Ruth y José con huesos animales, justificó su error en el juicio y aseguró que se había roto la cadena de custodia. Espejo Público tiene las imágenes exclusivas que demuestran que eso no fue tal y como ella declaró en el juicio.

La perito forense declaró en el juicio contra José Bretón que "los huesos de Ruth y José se fueron de copas", para justificar su postura de que se había roto la cadena de custodia. Lo cierto es que se dedujo falso testimonio en el juicio, y ha provocado que la perito forense haya tenido que enfrentarse a un nuevo juicio.

Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes que desvelan toda la verdad de lo que pasó en las dependencias de la comisaría de Canillas de Madrid que demuestran no solo que los huesos se analizaron en dependendias judiciales y "no se fueron de copas", sino que ella estaba equivocada y los huesos analizados eran humanos y no de animales como mantenía en su informe.