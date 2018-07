"Si no hubiera prostitutas habría muchos más problemas en la calle"

Antonio y Paco son dos clientes habituales de la prostitución. Creen que es injusto que se les persiga y se les multe. Esperan que la situación se pueda normalizar para que se eviten este tipo de problemas y mejore la sanidad.

Antonio asegura que si no hubiera prostitución se poducirían muchas más violaciones. Califica de "inaudito" la grave violencia que sufren las prostitutas por parte de las mafias. Admite que mucha gente se sorprendería de la cantidad de personas que visitan prostíbulos.

Paco asocia la prostución al ocio. Cuenta que no consume cuando tiene pareja pero que sí lo hace cuando está soltero. "Sólo en una ocasión me pidieron un servicio porque sino la matarían y no lo hice" asegura.

Pide que se regularice para que las mafias desaparezcan y las mujeres tengan una vida más digna.