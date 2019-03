Un hotel de Benidorm impide alojarse a una discapacitada

Julia está a punto de cumplir 31 años. Cuando tenía 13 años fue atropellada por una moto y desde entonces sufre una discapacidad física que la obliga a transportarse en una silla de ruedas adaptada. Su familia decidió celebrar el cumpleaños con un viaje a Benidorm. Sin embargo, cuando legaron al hotel no les dejaron pasar porque, aseguraban, el hotel no estaba adaptado y ellos "no aceptaban ni a animales ni a personas así".

Nadia y Silvia, hermana y madre de Julia han denunciado al establecimiento por discriminación. "La reacción de la directora del hotel en cuanto vio a mi hermana fue decir 'y esto qué es', a lo que yo le respondí que 'esto' era mi hermana", denuncia Nadia. El hotel se defiende argumentando que Julia no estaba apuntada en el bono. "Eso no es cierto, dice Silvia, tengo los papeles que demuestran que les comunicamos que acudiría una persona con una minusvalía".

La familia, que ha tenido que anular esas vacaciones, ha asegurado que es la primera vez que se encuentran con un hecho semejante. "Hemos viajado en avión, autobús y alojado en muchos hoteles y nadie nunca nos puso problemas. Es más, la gente ofrece su ayuda. No entiendo por qué esta actitud", se lamenta Silvia, la madre de Julia.