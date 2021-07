El virólogo y profesor de microbiología, Estanislao Nistal, señala que nos hemos quedado con la máxima de que la mascarilla siempre se quita en el exterior y el ocio se ha abierto completamente sin ningún tipo de precaución frente al COVID-19. "Hemos confiado todo en el buen hacer de la mayoría de la gente. Ahí es donde puede estar más el problema del aumento de los contagios", señala.

Cree que la curva de esta quinta ola del coronavirus se doblegará pasadas 2 ó 3 semanas hasta que volvamos a bajar de 50 de incidencia acumulada. El ser más o menos restrictivos hará que lleguemos a ese objetivo antes o después, advierte. "Si somos capaces de tener una vacaciones responsables se podrá tener vacaciones pero no como en 2018 ni 2019".

Quitarse la mascarilla en situaciones donde no hay peligro le parece saludable. Sin embargo. en entornos donde se está con mucha gente como una fiesta hay que seguir usándola.

Cree que si se hubiera incidido en las restricciones contra el coronavirus pese a quitarse la mascarilla se podrían haber evitado contagios. Recuerda que el riesgo no es cero aunque estemos en exteriores. "Es la situación en concreto la que pone en riesgo a la persona", señala.

Esta semana se han duplicado los ingresos hospitalarios por Covid de la pasada semana y el número de pacientes en UCI ya supera los mil casos. Se trata en todo caso de cifras inferiores a las anteriores olas. Las hospitalizaciones por Covid no superan el 5% frente al 17% de olas anteriores. En UCI hay 11% de hospitalizaciones frente al 32 y al 42% de la primera y segunda ola.

Mantiene que en la atención primaria el aumento de los contagios está ejerciendo mucha presión y las consecuencias para las personas que lo sufren sí son las mismas. "Aunque no estemos saturados en los hospitales eso no significa que las personas que caen malas no tengan el riesgo de fallecer", afirma.

