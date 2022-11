El hombre que la violó e intentó matar saldrá 2 años antes de prisión por la 'ley del solo sí es sí': "Me han fastidiado"

Antonia no puede creerse que el hombre que la violó y estuvo a punto de matarla vaya a salir en libertad por la nueva ley del 'sí es sí'. Fue su abogada Sandra quien le comunicó que a su exmarido le rebajaban 2 años la condena. Lamenta que su agresor haya conseguido lo que él quería que era su rebaja de la pena. Su exmarido lleva 3 años en prisión y ahora reducen la condena en 3 años.

Cuando salga su exmarido tendrá una orden de alejamiento respecto a ella de 200 metros. Además, Sandra lleva un localizador. Por el momento su agresor no ha tenido permisos.

"En vez de ayudar a la víctima este es un regalo para el agresor"

Sandra, abogada de Antonia, reconoce que fue muy duro comunicarle la rebaja de la pena a su cliente. Cuando denunció a Antonia no la creyeron en la primera denuncia y ya en la segunda se la tomaron en serio, ya que fue atacada con un cuchillo. "Es un regalo para el agresor, en vez de ayudar a la víctima y es un punto complicado el cómo explicárselo a tu cliente".

Las agresiones se produjo cuando estaban en tramites de separación. Antonia no se podía ir a otro piso ya que era imposible costeárselo económicamente y se tuvo que quedar conviviendo con su exmarido. Explica la letrada que "aunque la Audiencia Provincial de Granada dictó una sentencia de 13 años y 6 meses para el acusado, al recurrir él ellos han tenido que aplicar la ley porque no tiene disposición transitoria si se ve afectado este tipo de delitos". Para la abogada este no es un problema de jueces, sino un problema normativo.

"Les diría a los diputados que han aprobado la ley que pasen por lo que yo he pasado y así comprenderán a las víctimas"

Apunta que los jueces simplemente aplican la normativa y entiende que esta nueva norma se ha hecho para amparar a la víctima pero sin duda esta legislación no está beneficiando para nada. Pide que se revise la ley y se introduzcan disposiciones transitorias para determinar en qué supuestos se tiene que aplicar y sobre todo en futuras agresiones esperar que no existan estas rebajas.

Antonia ya no cree en a justicia ni en la política. Le diría a los diputados que han aprobado esta ley que pasaran por los 14 años que ella ha vivido con tratos vejatorios en los que le costó que la justicia se la tomara en serio. "A pesar de lo que hizo estoy viva. Mi comunicado hacia ellos es que pasen lo que yo he pasado, así comprenderán a las víctimas. A mí me han fastidiado y mucho porque ahora yo soy la que tiene que desaparecer".