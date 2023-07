Un hombre ejerce de médico en varias comunidades autónomas: "¿Todos eran tan inútiles como para contratar a un médico que realmente no lo era?"

El pasado mes de mayo, un hombre de 60 años fue detenido por ejercer como médico en diferentes localidades. El servicio extremeño de Salud empezó a sospechar y descubrió que el hombre había falsificado su título de medicina y que realmente era profesor. Fue entonces cuando la Guardia Civil le detuvo.

Ahora, preocupa que el hombre sea puesto en libertad. Este miércoles en el programa de Espejo Público, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha subrayado la alarmante falta de comunicación entre regiones: "Lo llamativo es que haya estado en varias comunidades y lo curioso es que las autoridades sean tan poco efectivas que no han comunicado que hay una persona haciéndose pasar por médico y que esta dañando la salud de los pacientes".

"Tenemos muchísima preocupación por la inutilidad de gestión de las comunidades autónomas", explica la mujer. "¿Todos eran tan inútiles como para contratar a un médico que realmente no lo era?", concluye.

Las víctimas

El falso médico a pacientes y recetaba medicamentos sin tener conocimiento sanitario. Además, su mujer le acompañaba en algunas en la consulta con la excusa de que estaba haciendo prácticas.

Los afectados están indignados, no entienden cómo consiguió ese señor estafar a la administración pública. Ningún caso fue grave, pero algunos de sus pacientes sí que tuvieron que lidiar con efectos secundarios derivados de los tratamientos a los que se sometieron.

"Me mandó un inhalador de corticoides y me dijo que me lo tomara cada 4 horas. Ese inhalador se toma cada 12 horas", contaba una de las víctimas en el programa de Espejo Público.

La trayectoria del falso médico

En 2007 el hombre trató de colegiarse como médico en Cartagena con un título falso. No lo consiguió, aunque lo contrataron en el Servicio Murciano de Salud para sustituciones en varias localidades. Después fue denunciado por intrusismo laboral, pero siguió ejerciendo de forma intermitente por el Colegio de Médicos.

En el año 2014, en Aljucer, sus compañeros lo acusan al notar que recetaba fármacos no indicados. Su andadura continúa entonces en Huelva. Este hombre fue juzgado y llegó a entrar en prisión. En ese momento se le pierde la pista, hasta que recientemente es descubierto en Plasencia.