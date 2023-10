El hombre detenido por las grabaciones sexuales a una dependienta activaba un dispositivo entre el zapato y el calcetín

Un hombre ha sido detenido por grabar con una cámara camuflada bajo la falda de la dependienta de una copistería. El detenido acudía todos los días a este negocio y ha sido ya arrestado por la Policía Nacional.

En el dispositivo que llevaba oculto almacenaba estas grabaciones de índole sexual. Sólo acudía a la copistería cuando la trabajadora se encontraba sola. Siempre requería el mismo servicio. Le pedía a la víctima que le realizara cortes de unos documentos para los que tenía que usar una máquina cortadora. El uso de esta herramienta requería que la mujer tuviera que inclinarse para hacerla funcionar.

El detenido portaba dos dispositivos ocultos de grabación de pequeñas dimensiones ocultos entre el zapato y el calcetín. Se colocaba detrás de ella e introducía el pie debajo de la falda para captar las imágenes.

La víctima pidió una orden de alejamiento que fue denegada por el juzgado

Él mismo ha reconocido que llevaba un año y medio haciendo estas prácticas y que las habría llevado a cabo con otras mujeres. La víctima de este delito había pedido una orden de alejamiento ya que el autor de las grabaciones tenía un negocio contiguo. Una orden que fue denegada por el juzgado.

La propia víctima ha querido compartir las imágenes para que los hechos se hagan públicos.

Se trataba de un delincuente muy metódico que no entraba en el comercio si había más clientes o si ella llevaba pantalones. Lo que ha ocurrido es que como los propios empleados de la copistería se extrañaban de que fuera todos los días y tuviera esos comportamientos decidieron mirar las cámaras de seguridad . Fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo estaba pasando. La mujer no fue consciente de los hechos hasta que sus compañeros la pusieron sobre alerta. El detenido era especialmente cuidadoso para no tocar a la mujer pero se acercaba mucho en sus movimientos para captar las imágenes.