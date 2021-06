Los episodios violentos de Diego El Cigala, detenido en Madrid acusado de violencia de género

Diego El Cigala ha sido detenido en un céntrico hotel de Madrid. Su pareja, con la que comenzó una relación tras el fallecimiento de su primera esposa, le acusa de un presunto maltrato continuado durante dos años. Los hechos habrían ocurrido en Jerez de la Frontera (Cádiz) pero ha sido ahora cuando la denunciante ha activado las acusaciones por un presunto delito de violencia machista.

Tal y como asegura Nacho Abad que se trata de varios presuntos casos de violencia de género. El cantante ha estado en la Comisaría de Leganitos (de centro), y saldrá de esta comisaría, desde donde será trasladado a Moratalaz y de ahí al juzgado de violencia de género. Apunta Abad que serían presuntos episodios de violencia verbal y psicológica más que de violencia física.

En 2004 el artista protagonizó un incidente violento en un avión con una azafata

Mantiene el periodista que las denuncias se basan en episodios que no son recientes en el tiempo. El artista se encontraba en Madrid por temas laborales. Recuerda Nacho Abad un episodio del pasado del artista. En 2004 cogió un avión Madrid- Tenerife. Le pidió a la azafata que le colgara un traje, ésta le dijo que no había espacio y tenía que colgarlo en la parte superior del avión. Entonces El Cigala comenzó a insultarla tal y como recoge la sentencia: "Eres una guarra, tu cara no me gusta nada. Te voy a sacar del avión con las piernas por delante. Me cago en ti y en los de tu raza". Este altercado se saldó con una sentencia en la que se condena al artista por un delito leve de amenazas y a pagar a la trabajadora 4.000 euros.

Además, añañde Susanna Griso que en República Dominicana, donde vive desde 2013, su vehículo colisiona contra un coche fúnebre aunque ninguna de las personas implicadas resulto herida aunque los vehículos quedaron dañados.

