“Mi hijo se va a gastar 6.500 euros”. Las comuniones suben un 12%

Queremos comprobar un dato que dispara la referencia del IPC para medir la subida del precio de la vida: en 2025 las comuniones suben un 12% con respecto al año pasado. Nos referimos por supuesto, al coste, no al número de fieles. La estadística es de la Asociación Española de Consumidores (AEC).

[[H2:6.500, 8.000, 13.000… palabra de padres y abuelos]]

Pasamos una tarde de compras preparando el gran día. Los básicos ya no son traje,fotos y banquete. Ahora no hay comunión que se precie que no supere los cincuenta invitados. Súmele espectáculo, carro de chucherías, una hípica en muchos casos y fotografías del antes, durante y después. Teresa nos atiende en su tienda de Leganés. Mientras despliega un vestido de 750 comenta que “el precio medio de una comunión de 50 invitados puede estar en unos 8.000”. Una de las clientas (las abuelas tenemos que ayudar, asegura), reduce esa cifra: “tengo un hijo que se va a gastar 6.500.

“Dos pájaros de un tiro”

Las cifras que arroja el estudio oscilan entre los 2.500 y los 13.500 euros de horquilla para una celebración de medio centenar de personas. En este establecimiento todos los clientes que nos responden se mueven en el término medio: los 5.500. Vanesa tiene dos hijos que la harán juntos a pesar de que se llevan dos cursos: “matamos dos pájaros de un tiro”. Asegura que los precios se han disparado con respecto a cuando la hizo su hijo mayor, justo tras la pandemia.

“Los niños abandonan la infancia”

Otra abnegada madre hace cuentas mientras su hija se prueba un vestido de 900. Los zapatos elegidos van aparte (90), el tocado 120, los pendientes 70, la peluquería 80 entre la prueba para las fotos y el gran día. El cubierto rondará los 90 porque será en la hípica que le gusta a su hija. Y un paso más allá: Mercedes es una “wedding planner” que, visto el filón, también abarca comuniones. Confirma que hoy una comunión se diferencia poco en coste de una boda. Quizá todo se resuma en la afirmación de Paula, fotógrafa: “Se trata de un momento muy especial. Los niños abandonan la infancia”. Recordamos, por si quedaba duda, que estamos hablando de una celebración religiosa.

