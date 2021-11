La hija de la mujer a la que el 112 confundió con una enferma en paliativos: "¿Tiene que morir agonizando 20 minutos?

Beatriz tuvo que llamar hasta 3 veces al 112 porque su madre estaba dejando de respirar. La primera vez que llamó le dijeron que mandaban una UVI móvil al domicilio pero el tiempo pasaba y su madre seguía sin recibir asistencia. Pasados 5 minutos repitió la llamada y le empezaron a decir que si su madre estaba en paliativos el desenlace de la muerte era lo que estaba ocurriendo. Confundieron a su madre con otra paciente que se encontraba en cuidados paliativos y tras darse cuenta del error enviaron una UVI móvil que no pudo hacer nada por salvar la vida de la paciente.

Desde el 112 no han dado ninguna explicación a Beatriz. Desde el primer momento tuvo claro que quería denunciar y a través de Atención al Paciente lo ha hecho. Señala que cuando pusieron las primeras alegaciones el Summa (Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid) se ha manifestado sobre lo ocurrido.

El Summa ha enviado un comunicado a Espejo Público en el que asegura que en la primera llamada hubo un error humano de la sanitaria que confundió el caso de la mujer con el de una enferma en paliativos a la que iban a tratar muy cerca. Se desentraña el error y a los 6 minutos se vuelve a llamar y aseguran que es entonces cuando envían una UVI móvil y no se puede hacer nada por salvar su vida. Desde el Summa señalan que no se puede inferir que el fallecimiento de la paciente sea debido a ese error humano.

Beatriz cree que en un servicio de emergencias el tiempo de respuesta es muy importante el tiempo así como el trato que recibió en la llamada que considera que "no fue de recibo".

Recuerda que sintió mucha impotencia y rabia. "Era como darme con una pared, no me hacían caso por más que yo le dije hasta 5 veces que mi madre no estaba en paliativos y me decía que yo le había dicho eso". Entiende que "errores podemos cometer todos" pero lamenta que el sanitario tardó mucho en reconocer el error.

A su madre le habían puesto 3 válvulas en el corazón hacía 10 años. En verano acudió a una revisión y le dijeron que estaba bien. Señala que aunque su madre realmente hubiera estado en paliativos no cree que el trato tuviera que ser ese: "¿Tiene que morir así, agonizando durante 20 minutos?", se pregunta.

