La hija de Marta fue violada estando en un centro de menores: "Estaba en bata esperándola, la tira en la cama, la ata, la viola y le hace de todo"

Espejo Público ha trabajado durante meses para destapar las agresiones sexuales que sufren los menores que viven en pisos tutelados. Estos menores ingresan en estos centros o bien por decisión propia al no querer aceptar los límites que les imponen en su casa o por haber sido abandonados por su familia. Pueden salir a la calle libremente y acudir al colegio y es en esas salidas cuando se enfrentan a estos depredadores sexuales y mafias.

Elena cuenta que su hija fue captada por una red y violada estando en uno de estos centro de menores. Los últimos casos se han destapado en centros de Aragón, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Las denuncias sacuden a los centros de menores tutelados.

Pederastas y redes de explotación les captan en unas instituciones cuyo fin es proteger a estos jóvenes. Ana Regalado, periodista de Espejo Público, habla con Elena, la madre de una de estas niñas abusadas. La menor niña tiene crisis, se levanta llorando, no duerme. La madre denuncia que después de la agresión pasaron hasta 24 horas hasta que la llamaron del centro de Madrid donde estaba interna. Llevaba un mes en el centro.

Elena acudió a denunciar el caso la Policía La joven dijo no sentirse arropada por sus educadores en ese momento. La llevaron al centro de salud para tomarse la pastilla del día después. Los hechos ocurrieron hace 7 años y ahora ha decidido contarlo, hubo 12 víctimas del pederasta, todas ellas menores tuteladas.

"Los pederastas y redes se aprovechan de este perfil de vulnerabilidad"

Desde Unicef advierten que hay individuos y redes que se aprovechan de este perfil de vulnerabilidad. Donde haya una necesidad siempre va a haber alguien que va a buscar la oferta para cubrir esa necesidad. Las redes captan a los jóvenes diciéndoles que les van a dar un teléfono móvil o dinero pero luego se encuentran con la agresión sexual.

"A mi hija le retiran el móvil y otra menor le dice cómo puede conseguir un teléfono"

La hija de Marta fue violada con 13 años cuando llevaba interna apenas 2 semanas en un centro de menores tutelado de la Comunidad de Madrid en el que la niña ingresó por decisión propia. Por el comportamiento de la niña le retiran el móvil. En ese momento otra menor interna le dice que hay alguien que la puede ayudar a conseguir un móvil. Esa otra interna capta a menores para el pederasta. Por cada chica que le lleva este le pagaba 50 euros.

El pederasta era un hombre de más de 40 años. Cuando la joven entra en el local, este depredador sexual le echa el cerrojo a la puerta. "Estaba en bata esperando, la tira en la cama y la ata. La viola y le hace de todo, la amenaza diciéndole que si abre la boca la hace desaparecer". La desesperación de Marta tras los hechos es absoluta: "Me quería arrancar el alma, arrancar el corazón, me quería comer el mundo de la rabia que tenía al ver a mi niña que es mi tesoro; en esas condiciones, me llegué hasta a sentir culpable".

El pederasta fue condenado por la violación de varios menores, niñas de entre 10 y 14 años fueron sus víctimas.

La hija de Elena fue a un centro tutelado injustamente sin motivo. "Conmigo llevan 27 años arrastrando casos ilegales. Me amenazan con retirarme a los niños", señala. Su hija fue víctima de una agresión sexual a los 14 años. Pensaba que haciendo trabajos de limpieza un local le pagarían con un teléfono móvil. En este local se encontró a un hombre que le dijo que ya le había dado 100 euros y se tenía que acostar con él. "Le dijo que si abría la boca la harían desaparecer", lamenta esta madre. Desde ese momento la vida de la hija de Elena cambió como la de muchos otros jóvenes víctimas de estos abusos.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.