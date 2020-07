Hernando, hermano de José María Calleja: "Se han cometido errores, como sacar a los jóvenes del área de peligro del coronavirus"

Este jueves se celebró el funeral de Estado por las más de 28.000 víctimas mortales de la epidemia del coronavirus en España, que se celebró en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Al homenaje acudieron los reyes de España, las infantas y los máximos representantes de las instituciones del Estado, europeas y de la Organización Mundial de la Salud.

Hernando Calleja, hermano del periodista fallecido por coronavirus José María Calleja, Aroa López, enfermera del Hospital Vall d’Ebrón, y el rey Felipe VI fueron los encargados de hablar en dicho funeral. Hernando Calleja hizo hincapié en honrar a todos los muertos por el coronavirus: "Estamos aquí para honrar a todos los muertos anónimos y silenciosos, por eso sé que cuando hablo de mi hermano estoy hablando de todos ellos".

Calleja ha estado en Espejo Público y ha pedido que la gente tenga comprensión y compasión, "que no se nos olviden, porque son miles de vidas todas igual de importantes y valiosas". A su parecer, no debe haber una idea de "muertos conocidos y muertos no conocidos", puesto que todas las víctimas son "exactamente iguales". Además, recuerda que no se debe olvidar que el coronavirus ha sido una enfermedad "terrible" que se ha llevado miles de vidas.

Considera que ha sido un error que en un principio se dijera que los jóvenes no estaban en peligro en cuanto al coronavirus y cree que por ello se han "desentendido un poco". "Es una tarea de persuasión que corresponde a las personas que saben y conocen la enfermedad y son ellos quienes nos tienen que guiar", finalizaba Calleja.

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista a Hernando Calleja en Atresplayer.