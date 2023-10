Los hermanos Rivera de nuevo en pie de guerra

La semana pasada volvió a sonar la alarma de guerra entre los hermanos Rivera, Fran culpaba a su hermano de las cogidas que sufre ejerciendo su profesión de torero: "Cayetano es un torpe y un flojo, por eso le pilla el toro".

A pesar de que parezca que el mayor de los Rivera hace esas declaraciones sonriendo y con cierto tono paternalista, lo que dice sobre su hermano menor es sólo una pista de unas rencillas que han existido siempre.

Pero Cayetano no se ha callado y ha respondido: "No soy torpe, lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen pues hacen daño. Habrá que preguntarle también a él qué le pasa con sus veinte mil historias", dejando en evidencia que siente cierta molestia por las palabras de su hermano.

Cierto es que, aunque siempre haya existido cierta rivalidad, la competencia entre los toreros ha hecho que en ocasiones hayan demostrado, queriendo o sin querer, ciertos celos, tanto por temas personales como profesionales. Sin embargo, estos desencuentros fraternales, que eran muy esporádicos, se acentuaron hace varios años por los problemas que generó en su momento la gestión de la plaza de toros de Ronda.

El peso de la familia

Durante el debate generado en Espejo Público por la noticia, la colaboradora Gema López ha destacado que no sólo se ha distanciado de su hermano Cayetano, sino que Fran ha tendido a aislarse porque actualmente no mantiene relación con ninguno de sus hermanos, pero que hace años la situación era muy diferente como puede verse en esta entrevista de los hermanos para Espejo Público en 2020, a lo que la colaboradora Laura Fa, ha asegurado que, según fuentes muy cercanas a la familia, "Fran no quiere organizar a los hermanos porque los hermanos siempre han recurrido a Fran para que resolviera todo".

Viendo la entrevista de hace tres años queda claro que la relación, al menos aparentemente, era muy buena y que, aunque ahora los hijos de Paquirrí no pasen por su mejor momento, a lo largo de su vida han pasado por muchas circunstancias que han tenido que superar juntos y seguro que esta no será una excepción.