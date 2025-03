¿Hay que tener miedo a Putin? Mesa de Guerra en Espejo Público con dos altos mandos militares

Mientras Rusia y Ucrania negocian las condiciones de un alto al fuego, Putin, lejos de frenar los ataques en suelo Ucraniano, continúa con los bombardeos a civiles. Su actitud está bastante alejada de la de alguien que pretende alcanzar un acuerdo de paz lo antes posible, y por ello son muchos los que desconfían de sus intenciones.

La Unión Europea ya ha alertado a toda su población para que se preparen para afrontar un posible escenario bélico. El General de Brigada de Artillería retirado y ex director de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, cree que Rusia está tratando de aprovechar este momento para mejorar su posición, intentando avanzar metros en suelo ucraniano, y afirmando que no habrá paz hasta que se levanten las sanciones. "Para los que dicen que las sanciones no hacen mella, es lo primero que ha pedido a la Unión Europea", ha explicado Ballesteros.

Tantas son las dudas de que se produzca una tregua inminente, que hasta el propio Trump, el principal mediador entre ambos países, piensa que Putin arrastra los pies y puede que esté dando largas. "Putin no arrastra los pies, los mantiene firmes", ha expresado Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, quien considera que los objetivos del líder ruso no han variado en absoluto. El almirante cree que Putin todavía piensa que puede ganar la guerra.

El kit de supervivencia de Europa

El panorama geopolítico se ha tensionado tanto en los últimos meses, sobre todo desde que Donald Trump ocupó su cargo como presidente de Estados Unidos, que Europa está tratando de protegerse ante posibles catástrofes. Hace semanas que los líderes europeos debaten sobre la necesidad de aumentar el gasto en Defensa. Pero ahora, la Unión Europea va un paso más allá. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha pedido a la población que tengan en su casas un kit de supervivencia de 72 horas.

"Un transistor que te permita estar informado por si se cae internet, una linterna y tener un mínimo de suministros no perecederos", ese es el material indispensable para estar preparados por si ocurriese cualquier cosa, según el General Ballesteros, que también apunta a la necesidad de tener habilitados varios refugios para que la población se proteja en caso de cualquier ataque, porque ahora mismo considera que es "perfectamente posible" que un misil ruso llegue a España en un hipotético ataque, a pesar de la distancia. "España ha vivido siempre de espaldas a la amenaza y la amenaza está ahí", ha reafirmado Ballesteros.

El almirante Garat ha apuntado que ahora mismo en Europa hay dos visiones. Una, la que mantienen los países de Europa del Este y los nórdicos, que han sufrido sabotajes y ciberataques, ven muy cerca a Rusia y temen que el conflicto les pueda alcanzar en un futuro. La otra es la que mantiene el sur de Europa, que vive la Guerra de Ucrania con "relativo distanciamiento". Garat considera que entre ambas sensibilidades "Bruselas tira por la calle del medio", avisando de la necesidad de protegerse cuando, según Garat, "ni ellos mismos se lo toman enserio".

