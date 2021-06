No hay mujeres no vacunadas de coronavirus que abortan por "proximidad física" con personas ya inmunizadas

No, las personas vacunadas de Covid-19 no ponen en riesgo a los no vacunados. Circulan en redes sociales varios mensajes que afirman que las vacunas “se diseminan por el aire o contacto cutáneo”, surgiendo así este supuesto peligro. La interpretación que se hace del documento sobre las vacunas de Pfizer y el “contacto por la piel” es errónea.

Otra falacia que se está viralizando es el hecho que indica que hay mujeres no vacunadas que han sufrido abortos por “proximidad física” con personas vacunadas. Esto es completamente falso y engañoso.

Tal y como indican otros verificadores, se trata de una teoría falsa que también se ha difundido en Canadá y Estados Unidos bajo el nombre de “vaccine shedding”. Se malinterpreta el protocolo de ensayos clínicos.

“Vacunados ponen en riesgo a no vacunados en documentos de Pfizer” o “manténgase alejado de los vacunados, ya es oficial en los propios documentos de Pfizer” son algunos de estos mensajes fakes.

Desde Pfizer en Argentina, país en el que se desarrollaron ensayos clínicos, confirman a AFP Factual que su vacuna está basada en ARN mensajero y no contiene partículas del virus. “Desde ya, no se genera ningún desprendimiento de la vacuna desde el cuerpo humano que la recibió. Las personas vacunadas, por el solo hecho de estar vacunadas, no influyen y/o afectan la salud de otras personas no vacunadas”, detallan.

Vacunas de coronavirus y embarazadas

Según un estudio publicado en la revista 'American Journal of Obstetrics and Gynecology', las vacunas contra el coronavirus de Pfizer y Moderna son efectivas en mujeres embarazadas y lactantes. Asimismo, han demostrado que dan inmunidad a los recién nacidos a través de la leche materna y la placenta.

"Esta noticia de la excelente eficacia de la vacuna es muy alentadora para las mujeres embarazadas y lactantes, que quedaron fuera de los ensayos iniciales de la vacuna COVID-19", asegura la doctora Andrea Edlow, especialista en medicina materno-fetal del MGH, directora del Laboratorio Edlow del Centro Vincent de Biología de la Reproducción y coautora del nuevo estudio.