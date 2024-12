Miriam González, mujer del exviceprimer ministro del Reino Unido: "No hay excusa para no asistir a Notre Dame"

Ni el Gobierno ni la casa Real española han estado presentes en la reapertura de Notre Dame en París. ¿Por qué nadie acudió? ¿sabía el Gobierno que los Reyes o el ministro de cultura tampoco acudirían? Esta ausencia se ha convertido en un nuevo foco de declaraciones cruzadas entre el Gobierno, la oposición e incluso la Casa Real.

¿Por qué no estaba España representada?

En "Espejo Público" hablamos con Miriam González, ella es española y esposa de Nick Clegg ex viceprimer ministro en el Reino Unido. Con una amplia experiencia en multitud de actos oficiales Miriam dice que " la verdad, es que no entiendo muy bien porque no ha habido representación del Estado español, ni por parte de la corona ni por parte del Gobierno." en la reapertura de Notre Dame. Según su opinión dice que ella cree que "en todas las cosas importantes de un país vecino, nosotros tenemos que estar ahí, pero, sobre todo, tratándose de la reapertura de Notre Dame, ese simbolismo que tiene en toda Europa, no solamente en Francia, que es que ya trasciende hasta lo religioso."

La importancia de la imagen internacional

En este caso asegura Miriam González "ha habido errores varios" y explica en la entrevista a "Espejo Público" que "teníamos que haber sido de los primeros" en estar presentes y que "hay que replantearse un poco todas esas labores de representación internacional, hay que dejar de ir un poco como pidiendo perdón. Hay que ir a hacer una demostración de fuerza, de fuerza española, empresarial, cultural, política, social, de esos se trata".

El motivo de la ausencia

Por un lado, lo que ha explicado Zarzuela es que la invitación de Macron llega a 15 días antes de la ceremonia, con lo cual, los reyes ya tenían la agenda llena y deciden no asistir y que nunca constó ese acto en su agenda oficial. Del otro lado, el ministro de culturaUrtasun decide no acudir y en su lugar se va al circo según hemos sabido. La invitación era intransferible, sólo para el ministro de Cultura de Sumar. Una cosa por al otra ninguna de las dos instituciones acudieron a París. Miriam González cree que " a París son dos minutos y podrían acudir en medios de transporte privados. Así que en su opinión " no hay excusa realmente, da lo mismo que lo digan con 15 días o que lo digan con 30. Yo creo que además todas las instituciones deberían de ser mucho más claras con las explicaciones que se dan. Si se ha cometido un error por parte de todos, hay que asumirlo, que no vuelva a ocurrir" y recuerda que "ya son muchas cosas, en las que la representación internacional no está donde tiene que estar".