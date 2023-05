"No se han sabido gestionar los egos en los actos de la comunidad de Madrid"

Queremos saber si ha fallado algo en el protocolo de la comunidad madrileña o del ministerio de la presidencia. Los 2 expertos coinciden.

"El Real Decreto no confiere ningún honor, lo que establece son los precedencias. Tampoco dice que un ministro deba estar en cualquier acto al que no haya sido convocado. Se establece que quien organiza, preside el acto y esta doble función, la potestad la tenía la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid. Es ella la que tiene la potestad de invitar a las autoridades a sus actos" nos dice Juan de Dios Orozco.

"Es cierto que el decreto se cumplió. El artículo 6 establece que quién organiza decide las precedencias pero también es cierto que el Gobierno no tenía representación. El mismo decreto dice que solo puede delegar su representación en un evento oficial el jefe del estado y el presidente del gobierno.

La ministra de defensa es invitada porque hay una parada y un desfile militar pero el Gobierno no ha delegado en nadie porque no ha sido invitado. Ninguna otra autoridad puede delegar, ni siquiera la reina, ni ningún otro ministro. Esto es muy importante para entender lo que pasó allí", asegura Gloria Campos, experta en protocolo de la Universidad Camilo José Cela.

Cortesía institucional

Desde la comunidad, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se asegura que se ha cumplido el decreto porque el ministro no estaba invitado. Vino de acompañante de Margarita Robles.

Según Juan de Dios: "La cortesía institucional ayer estuvo suficientemente pagada con la presencia de 3 ministros, incluído Bolaños. El respeto institucional y la ley se cumplió con la presencia de la ministra de Defensa. El Real Decreto quién lo cumplió a rajatabla fueron los técnicos en protocolo de la comunidad de Madrid" Por su parte, Gloria Campos aclara: "El origen esta en la no invitación, que es una verdadera descortesía institucional al presidente del Gobierno. Hay 2 tipos de situaciones. La no invitación al presidente del Gobierno y por tanto a su representante y lo que pasó allí. No quisiera estar en el papel de la jefa de protocolo de la comunidad de Madrid que lo único que hace es decir lo que le han mandado".

El papel de la jefa de protocolo

Ambos expertos coinciden: "Se forzó una situación a la que los responsables de protocolo nunca queremos llegar". "Se está haciendo una gran polémica y cuando se habla de protocolo es porque falta el protocolo y

no se han seguido las normas. Esto ha sido un fracaso pero no del protocolo sino de las autoridades que no han sabido gestionar sus egos"