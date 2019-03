"Me han cortado la luz y el agua dos veces porque no puedo pagarlas"

La casa de Victoria está en unas condiciones lamentables. Si no fuera por la ayuda de Cruz Roja no podría salir adelante. La organización ayuda a muchos pobres energéticos allí, en Cataluña, donde ella vive y en toda España. Victoria tiene 63 años y vive en Manresa junto a su hija de 32 años y debe elegir qué gastos debe afrontar y cuáles no debido a sus escasos ingresos ya que cobra 632 euros de pensión de viudedad. "Tengo que pagar el préstamo, el agua y la luz y lo que queda es para vivir", asegura. Le han cortado tanto el agua como la luz un par de veces. "Soy reacia a pedir ayuda porque me da vergüenza, pero me han tenido que ayudar la cruz roja".

El séptimo estudio del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja indica que la pobreza energética, es decir, la proporción de personas en situación vulnerable con dificultades para mantener su hogar a una temperatura adecuada ha aumentado en tres años en Cataluña de un 40% a un 61,8% y no incide sólo en la calidad de vida, sino también en la salud de las personas vulnerables y en los que padecen enfermedades respiratorias y reúma.