Habla el adiestrador que fingió el secuestro de su perra guía: "No buscaba beneficio económico"

El joven concedió una entrevista a Espejo Público en la que contaba con todo lujo de detalles cómo se había producido el robo del animal. Contaba que un grupo de gitanos le asaltó a punta de navaja en un paso de cebra y allí le pidieron todo el dinero que llevaba encima, ante su negativa se llevaron al animal.

Policía había hecho un llamamiento ciudadano para localizar a la perra, incluso se ofrecía una recompensa de 800 euros. Ahora Alfonso asegura que "todo ha sido un malentendido" y que "nunca ha querido ganar dinero con todo esto".

"Yo no tenía escondida a la perra ni en mi casa, ni nada de nada"

Cuenta ante los micrófonos de Espejo Público que se siente muy mal. "Yo no tenía escondida a la perra en mi casa ni nada de nada. Ya te digo que en mi casa no ha estado, yo no tenía la perra escondida ni he tenido nada que ver con todo esto", insiste.

No ha explicado por qué se ha localizado a 'Pocahontas' en su residencia y señala que antes de hacer declaraciones hablará con su abogado: "No voy a seguir hablando para que esté cayendo mierda por todos lados".

Tal y como asegura el periodista Alfonso Egea, al adiestrador le detuvo la Policía en su domicilio y aunque al principio negaba los cargos finalmente acabó confesado en el interrogatorio al mostrarle al animal.

