Un guardia civil, sobre el asesino del pequeño Mateo: "También soy padre y hasta que esté detenido sería prudente con mis hijos"

La Guardia Civil ha llevado a cabo un importante despliegue en Mocejón para dar caza al atacante del pequeño Mateo. Se está peinando la zona por tierra, mar y airepara que no quede recoveco sin explorar y asegurarse de que el culpable no encuentra un escondite seguro. Para hablar de ello, contactamos con Javier Montero, portavoz de la Asociación Profesional de la Guardia Civil.

Según Montero, se trata de una especie de "operación jaula" en la que el portavoz confía plenamente. Asegura en Espejo Público que no tiene ninguna duda de que pronto darán con el asesino. "Inexorablemente, la Guardia Civil seguirá trabajando para que esta persona sea puesta disposición judicial y pague por ese crimen tan deleznable", nos cuenta.

¿Cuál es el procedimiento pocas horas después del crimen?

Todavía no han pasado 24 horas desde que se produjeron los hechos, y, según Javier Montero, ahora, lo fundamental es la labor del servicio de información de la Guardia Civil. También se encargarán de inspeccionar y comprobar las grabaciones de las cámaras de la zona e interrogar a los testigos pertinentes.

En cuanto al asesino, el portavoz explica que, atendiendo a sus características fisionómicas, deducen que será menor de edad. De unos 16 ó 17 años. Sin embargo, no se descarta que sea mayor de edad. Lo importante, dice, es no hacer elucubraciones sobre el caso. Estamos hablando del asesinato de un niño de apenas 11 años, un niño con una familia detrás que vive ahora momentos de desolación. Por ello, no se deben generar suposiciones con respecto a la autoría del crimen o la raza del responsable.

En estos momentos, "hay que ser prudentes y dejar trabajar a la Guardia Civil" pues, como nos recuerda el portavoz, tienen un experiencia en este tipo de situaciones.

¿Dónde se busca al culpable?

Se ha puesto en marcha, como veníamos diciendo, una búsqueda por medios terrestres, aéreos e incluso subacuáticos. Montero justifica la utilización de estos medios porque en la zona hay acequias, olivares y ríos. Por lo tanto, la actividad subacuática de la Guardia Civil pretende rastrear estas zonas.

Afirma que "esta persona está oculta en algún sitio. Una vivienda abandonada, una acequia... Cualquier apoyo terrestre o marítimo es fundamental".

Apoyo externo

En este caso, la Guardia Civil ha precisado el traslado de agentes desde la Comunidad de Madrid. El portavoz de JUCIL aprovecha para recalcar que "la Comunidad de Castilla La Mancha tiene 80.000 kilómetros cuadrados" y que existe una clara carencia de efectivos. Esto es un asunto que vienen denunciando desde hace mucho tiempo.

Por ello, el portavoz considera que se debería "abrir un proceso de reflexión en el que tenemos que interrogar qué tipo de inseguridad tenemos en España y en Castilla-La Mancha". Especifica, además, que cuando se produjeron los hechos, desde que una patrulla de la Guardia Civil se fue consciente transcurrieron "unos 40/50 minutos". Se encontraban a una distancia de 40 kilómetros, lo que les imposibilitó llegar antes. "Esto nos haría reflexionar sobre la falta de medios y carencia de personal que tenemos en la Castilla-La Mancha".

Espera que se trate de solucionar esta situación en un futuro, que se les conceda más personal o más acuartelamiento para que se pueda reducir el tiempo de respuesta y que la sensación de inseguridad que hay ahora en los pueblos del rural de la comunidad no se vuelva a dar.

¿El asesino puede volver a actuar?

La respuesta del portavoz es contundente: "riesgo siempre hay". Ahora mismo, Javier Montero apuesta por ser prudente, pero sin crear alarma de manera gratuita. "Además de Guardia Civil, yo soy padre" confiesa "y hasta que esté detenido, yo sería prudente con mis hijos" continúa diciendo.

"Con esto no quiere decir que no puedan salir a disfrutar con sus amigos y disfrutar del verano" pero el portavoz de JUCIL aconseja dar un margen de unos días hasta que el asesino sea detenido, que, asegura de nuevo, "será un periodo de tiempo muy breve".

Sigue toda la actualidad en el canal de WhatsApp de Antena 3 Noticias y no te pierdas la última hora de antena3noticias.com