Así es la vida en el aeropuerto de los 'sintecho'

Nuestro reportero Javi Fuente nos trae un reportaje sobre el aeropuerto de Barajas. Mientras millones de personas suben y bajan de aviones, otras se quedan en el aeropuerto. Más de doscientas personas sin techo están viviendo allí. Duermen en los bancos, en el suelo y reservan los sitios con sus objetos. Entre sus pertenencias podemos encontrar mantas, libros e incluso cremas.

"Mi situación es por falta de ingresos" dice un habitante del aeropuerto. Y asegura que no es un lugar seguro, en el que hay robos de todo tipo. Otro de los habitantes del aeropuerto se gana la vida envolviendo las maletas a los viajeros.

"Detrás de esas personas suele haber una situación de drogodependencia, enfermedades mentales o exclusión social"

Beatriz de Vicente ha señalado que en España está permitido dormir en un aeropuerto siempre que no se acampe allí y que no suponga un problema de higiene o altere el orden público. Por lo que a la pregunta, ¿les podemos echar? deja claro que la respuesta es no. Es un problema social y cambiarles de lugar únicamente trasladaría el problema pero no lo atajaría. Y deja claro que "existe un gran problema de vivienda" y que detrás de estas personas suele haber una situación de drogodependencia, enfermedades mentales o exclusión social .

En plató Toni Cantó considera que es importante que el Gobierno se ocupe de la vivienda. "Me fastidia tener un gobierno que no se ocupa del tema de la vivienda, mientras yo tengo que pagarle a la vicepresidenta una vivienda oficial de cuatrocientos y pico metros cuadrados". Gonzalo Miró no está de acuerdo con el expolítico y ha apuntado que son imágenes que se ven en otros países y no solamente en España. "Tú te vas a Nueva York y las ves, te vas a París y las ves, te vas a San Francisco y las ves, no son algo exclusivo de Madrid y en estos países no tiene mano la ministra actual".