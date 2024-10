Gonzalo Miró, sobre la retirada de Rafa Nadal: "Es una pena que no lo pueda hacer en la pista"

Para muchos, el mejor deportista español de todos los tiempos e incluso el mejor tenista de la historia. El español Rafael Nadal publicaba la mañana de este jueves un vídeo en sus redes sociales mediante el que comunicaba su decisión de dejar el deporte a nivel profesional.

El runrún de su adiós

"El mejor deportista de la historia de este país"

La noticia sorprendía por ser repentina el día de hoy, sin embargo ya se había especulado en más de una ocasión sobre cuándo iba Rafa a 'colgar la raqueta'.

Una carrera llena a rebosar de éxitos en la que las lesiones han pesado también a Rafa, que las superaba una tras otra, acallando los rumores de 'esta es la definitiva', o 'ya no vuelve'. Nadal superaba una y otra vez los obstáculos físicos y regresaba a las pistas a competir, a un nivel que ni sus rivales ni los expertos esperaban.

Una tristeza nacional

El colaborador de Espejo Público Gonzalo Miró lamentaba que Nadal no se pueda despedir como se hubiera merecido, por todo lo alto y en una pista - preferiblemente de tierra batida - hasta la bandera de ese público que fuera donde fuera sentía debilidad por 'el de Manacor', municipio de Mallorca que le vio crecer.

"Era esperado. No se sabía cuándo iba a pasar, pero a lo largo del año, uno se podía imaginar que podía llegar este momento", expresaba Gonzalo Miró.

El adiós del 'Rey de la tierra', apodo que conquistó por el dominio que tenía en tantos campeonatos que se disputan sobre esa superficie, deja un vacío en los corazones de muchos españoles seguidores o no del deporte, así como en millones de admiradores a lo largo y ancho de todo el planeta.

El periodista de Espejo Público, Rubén Amón le definía como 'un supertenista en París', en relación a su participación en los Juegos Olímpicos de París, junto a Carlos Alcaraz, en la que ha sido hasta la fecha su última competición.

Una despedida a la altura

Este último año ya se sentía diferente. Daba la impresión que a cada torneo al que acudía en su ya última temporada como profesional, se producía una despedida de los aficionados. En Madrid la ovación del público, el día de su despedida del torneo, se alargó varios minutos, después del homenaje que tuvo lugar en la pista Manolo Santana.

Aun así todo apunta que sí, que Rafa Nadal podrá despedirse del público español que le idolatra. Los aficionados al tenis tendrán la oportunidad de disfrutar de un último baile y homenajear a Nadal por todo lo alto en la Final de la Copa Davis, que se celebrará en Málaga el próximo mes de noviembre.

Así lo asegura en el vídeo de despedida el propio Rafa Nadal: "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representado a mi país. Es cerrar el círculo ya que una de mis primeras alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un super afortunado por todas las cosas que he podido vivir".