Gonzalo Miró, sobre lo que significó el Papa Francisco en la iglesia: "Siempre ha sido un papa progresista"

El papa Francisco ha fallecido a los 88 años tras una larga convalecencia derivada de una neumonía que se complicó en los últimos días. El Vaticano lo ha comunicado oficialmente este lunes a las 9:52 de la mañana, confirmando que el obispo de Roma "ha vuelto a la casa del Padre" a las 7:35, después de que su estado empeorara tras semanas de altibajos en el hospital Gemelli de Roma.

Su muerte pone fin a un pontificado que cambió la imagen de la Iglesia católica, aunque no necesariamente sus estructuras. Con una silla de ruedas como símbolo de su última etapa, Jorge Mario Bergoglio siguió adelante con su agenda hasta el último instante. Su última aparición fue en la bendición Urbi et Orbi, este mismo domingo, donde, con voz apenas audible, deseó una feliz Pascua y bendijo a los fieles.

Un papa "progresista"

En Espejo Público, las reacciones no tardaron en llegar. Gonzalo Miró, explicó el cambio que supuso para la iglesia el papa Francisco

"Precisamente por eso, esos críticos de la Iglesia a lo mejor los ganaba fuera de ella. Daba la sensación, para los que no somos religiosos, que dentro de lo conservadora que es la Iglesia, siempre ha sido un papa progresista. A mí me llama la atención, dentro de lo esperado de la noticia, da la sensación de que ha elegido incluso el día", dijo el tertuliano.

Un papa de diferentes ideologías

Por su parte, Rubén Amón destacaba su ambivalencia doctrinal.

"El Papa ha sido un activista en lo social y ultraconservador en lo religioso y en lo puramente dogmático. Ha habido una revolución en las formas, pero no en las esencias. Me desconcierta muchísimo ese punto de adhesión que ha tenido Yolanda Díaz con políticos progresistas". Añadía que "el ámbito de discusión donde más se observa esta ambigüedad es cuando dice: "¿quién soy yo para condenar a un homosexual?"".

Una figura que rompió moldes

Desde que apareció por primera vez en el balcón de San Pedro en 2013 con su gesto sencillo y sin ornamentos, Francisco mostró que su pontificado sería diferente. Hijo de inmigrantes italianos, químico de formación y jesuita convencido, optó por la austeridad y la cercanía. Renunció a la limusina papal, vivió en Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, y eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís.

Fue el primer papa americano, el primero jesuita y el primero no europeo en más de 1.200 años. Convirtió la periferia en centro, dio protagonismo a los pobres y defendió con firmeza a los migrantes, como en su emblemático viaje a Lampedusa. Sin embargo, fue también acusado de ambigüedad por no modificar la doctrina de fondo de la Iglesia en temas como el celibato o la homosexualidad.

