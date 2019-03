"Los geriátricos no podemos aguantar más allá del 31 de diciembre"

SITUACIÓN CRÍTICA DE LOS GERIÁTRICOS DE CATALUÑA

Las residencias de ancianos en Cataluña viven una situación similar a la de las farmacias. No han recibido durante meses el dinero que la Generalitat debería pagarles y si no llega antes del 31 de diciembre muchas de ellas tendrán que cerrar. "Si no nos pagan antes del 31 de diciembre tendremos que cerrar porque no podemos hacer frente a los pagos", dice el director de un geriátrico.