García- Margallo: "Yolanda Díaz ha dinamitado todos los espacios políticos donde ha estado salvándose a sí misma"

José Manuel García- Margallo, eurodiputado del PP, ha valorado el ascenso de Yolanda Díaz con Sumar. La candidata a las elecciones generales quiere convertirse en la primera mujer en llegar a la Moncloa y asegura que no quiere tutelas. Para Margallo esta no es la operación Yolanda Díaz, sino la operación Pedro Sánchez. Afirma que a Sánchez le importa estar en el Gobierno, no gobernar: "La dirección política del Gobierno le es indiferente siempre que la marque él. Ha creado un avatar de él mismo para reorganizar una ultraizquierda que le sea más cómoda que la que tenía con Pablo Iglesias", mantiene.

Asegura que Pablo Iglesias acertó con el futuro de Podemos. Para el exministro de Exteriores Podemos tiene 2 opciones: "o diluirse después del 28 de mayo cuando sus resultados serán muy malos, en el espacio de Yolanda Díaz o lo más probable es que la mayoría de los cuadros y candidatos a los gobiernos autonómicos y municipales corra en auxilio del vencedor, y el vencedor por el momento es Yolanda".

Cree Margallo que "en política hay poca gente que tenga el espíritu de las viudas hindúes que se queman en la pira funeraria con sus viudos". Está convencido de que va a haber una carrera para incorporarse a ese espacio. Apunta que quedaran fuera quienes más se han enfrentado a los nuevos peones de Yolanda Díaz, es decir, quienes se han enfrentado a Íñigo Errejón.

¿Habrá un espacio propio de Podemos con Esquerra Republicana y Bildu?

La otra opción que tiene Podemos, mantiene Margallo, es la de intentar construir un espacio propio con Esquerra Republicana y con Bildu, con lo cual quedaría algo a la izquierda de la izquierda o mucho más lejos del centro político en lo que se refiere a la organización.

"Si yo fuese Pedro Sánchez tendría cierto cuidado", asegura. Recuerda que Yolanda Díaz es comunista y "tiene un historial político muy caro" ya que "ha dinamitado todos los espacios políticos donde ha estado, desde el ayuntamiento de Ferrol, salvándose siempre a sí misma. "Puede quedar un espacio Podemos Chanel de Díaz y el espacio ultraizquierda de Bildu, Esquerra y Podemos tensionando territorialmente a España".

"Sánchez debería recordar que el comunista y socialista son hermanos pero como Caí y Abel"

A Margallo le parece una buena noticia la desaparición de Podemos. Cree que la formación no ha aportado nada nuevo a la política española y está a punto de hacerlo como los otros partidos que han tenido esta vocación de novedad que una vez se ha votado dejan de tener encanto. La fragmentación no es buena y le gustaría un PSOE claramente nacional y liberal capaz de llegar a entendimiento en las cuestiones fundamentales con el PP.