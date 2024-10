El futuro de Leire Martínez tras su salida de la Oreja de Van Gogh: "Han acabado peor de lo que se pensaba"

La salida de Leire Martínez de la Oreja de Van Gogh sigue dando de que hablar una semana después. Este viernes, su presencia en un desfile de peluquería de novias creó una gran expectación, aunque al inicio del evento no posó ante los medios y no quiso atender a la prensa, después sí que lo hizo y desveló qué le parecería que Amaia Montero volviese al grupo.

"Pues si te soy sincera, si ellos deciden que sea así, pues me parecerá bien. es que, son sus decisiones y yo ahí no pinto nada", explicó la cantante.

Leire reconoce que la situación con sus excompañeros en la actualidad no es cordial, al menos de momento, porque "las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo serán, yo les quiero mucho".

La artista confía en que el tiempo sea sanador para todos: "Seguro, siempre lo es" y desmintió haber firmado una cláusula de confidencialidad por la que no podría hablar al respecto: "Que yo sepa, no". Lo que sí que tiene claro Leire es que va a seguir en el mundo de la música: "Por supuesto", pero desconoce si será vocalista de otro grupo.

Por último, sobre el tiempo que ha pasado en La oreja de Van Gogh, explicó que "me gusta ser honesta conmigo misma y ahora mismo no es el momento... no voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros", resumiendo que ha sido "un gran aprendizaje y una gran experiencia".

Sergio Pérez, periodista de Europa Press, fue uno de los periodistas que pudo hablar con Leire. En este sentido ha explicado que fue muy complicado poder hablar con la cantante ya que no salió por el lugar habitual por el que salieron todas las personas invitadas, tampoco quiso hacer declaraciones a la prensa en un primer momento. Por ello, tuvieron que esperar a la salida de un restaurante para poder hablar con ella.

Según Pérez, Martínez se encuentra "abrumada, distante y dolida". "Han acabado peor de lo que se pensaba", ha apuntado.