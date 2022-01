La fundadora del club 'Malasmadres', sobre la vuelta al cole: "Las familias seguimos abandonadas sin medidas de conciliación efectivas"

Después de llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España anunció este martes, que la vuelta al cole después de las navidades será presencial, ya que todos coinciden en que "los colegios son un espacio seguro".

Padres y profesores coinciden en que las aulas son espacios seguros para los niñas y niñas. Sin embargo, las bajas laborales que puedan producirse por contagios entre el personal siguen preocupando entre los docentes.

Laura Baena, fundadora del club 'Malasmadres', considera que "es fundamental que los niños vuelvan a los colegios". Sin embargo, este miércoles en Espejo Público ha mostrado también su malestar y preocupación por la situación de las familias: "Seguimos en la misma situación. Estamos abandonadas sin medidas de conciliación efectivas. A día de hoy no tienes baja laboral cuando tu hijo o hija se contagia y eso está suponiendo un caos total en las familias que no saben que hacer con los niños, porque no se cuidan solos".

Además, apunta que "hay mucha duda e incertidumbre" y cree que este aspecto se debería haber aclarado. "Las familias tienen que organizarse. Una de cada 4 mujeres han renunciado a su empleo para poderlos cuidar", explica.

Considera que el plan de cuida "es insuficiente e ineficiente" y "solo te permite una reducción de jornada al 100% por perdida salarial". "Volvemos a encontrarnos en situación de cuarentenas en las que las familias se pagan de su bolsillo las PCR y los test de antígenos para poder dejar a sus hijos con los abuelos", lamenta.

Por último, manifiesta: "Que no se haya puesto sobre la mesa la conciliación y como se van a organizar las familias me parece muy preocupante".

