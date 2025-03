¿Funciona la Ley de Vivienda como dice Sánchez? el portavoz de una inmobiliaria y una activista debaten

La vivienda continua siendo la principal preocupación de los españoles, según el CIS. La falta de oferta inmobiliaria para hacer frente a toda la demanda que hay en nuestro país ha hecho que se encarezcan precios de las viviendas en los últimos años, tanto para alquilar como para comprar. Esta subida constante de precios hace que muchos tengan que dedicar cada vez más porcentaje de su salario a costear su casa. El Gobierno ha tratado de resolver este problema con una Ley de Vivienda que regule los precios del alquiler y los parques públicos. Ayer, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez defendió esta ley, asegurando que funciona, y ha pedido al resto de administraciones públicas que la apliquen. Sin embargo, esta nueva ley cuenta con numerosos detractores, como el exministro de Economía, Luis de Guindos, quien considera que no ha conseguido incrementar la oferta, y por tanto, los precios continúan subiendo.

¿Funciona la Ley de Vivienda?

Guillermo Revilla, socio director de DIZA Consultores, apunta a que el problema que tiene España en materia de vivienda es la falta de inmuebles construidos en los últimos diez años. "no se añade vivienda al mercado y por tanto, los precios suben porque cada vez hay más gente viviendo en nuestro país", ha añadido el experto inmobiliario, que ha recibido rápidamente una replica de su contrincante hoy en el ring de Espejo Público, Alejandra Jacinto, abogada y socia fundadora de CAES. "Los datos dicen que en el año 2024, en Barcelona, han salido al mercado 17.000 nuevas vivienda", ha dijo Jacinto. No obstante, ella tampoco está conforme con la Ley de Vivienda, ya que considera insuficiente la regulación de precios que existe a día de hoy. y considera que deja abierta la puerta a la especulación inmobiliaria en los alquileres temporales, vacacionales y por los alquileres de habitaciones. "Mientras que no haya una regulación firme y eficaz que impida otro tipo de vías especulativas no vamos a conseguir que bajen los precios lo suficiente".

Cataluña cumple un año regulando el precio del alquiler

Uno de los ejemplos más claros sobre si realmente funciona la limitación de precios es Cataluña. Desde la Generalitat se jactan de haber conseguido bajar los precios del alquiler en 140 municipios un 3,7% gracias a la regulación. En la ciudad de Barcelona ha bajado un 6.4%. Aunque por otro lado, el alquiler vacacional se está disparando, un 45%. "Hay que tener en cuenta que los propietarios que destinan su vivienda al alquiler habitual la están sacando del mercado" replica Revilla, quien cree que endurecer una medida que está reduciendo la oferta inmobiliaria sería un gran error. Su contrapunto, Alejandra Jacinto, pese a que la bajada de precios de Barcelona le ha parecido insuficiente, aunque ha señalado que "al menos bajan algo" y ha comparado el mercado inmobiliario de la ciudad condal con el de la capital. "En lugares como Madrid, donde se permite la libertad absoluta, los precios están subiendo un 18%", ha afirmado la abogada.

Sobre la situación de Madrid, Revilla, vuelve a señalar a la falta de viviendas disponibles en una ciudad que no para de crecer en número de habitantes. "por mucho que limitemos el precio de la vivienda, lo único que vamos a hacer es que cada vez menos personas puedan optar a ofertar su vivienda y las personas con menos recursos no vana poder alquilar los pisos", según el agente inmobiliario. Por su parte, Jacinto cree que el problema de Madrid son aquellos que hacen negocio de lo que ella considera un bien fundamental, la vivienda, apuntando a la empresa de Revilla. Este se ha defendido, negando que su empresa favorezca la especulación. " Yo no especulo, ayudo al mercado para que unos compren y otros vendan", ha respondido Guillermo, que ha vuelto a insistir en que la solución para que todos puedan acceder al mercado inmobiliario pasa por construir más vivienda.

