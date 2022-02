Francisco Rosell, sobre el presunto espionaje a Ayuso: "Esto se entiende en el contexto de la lucha por el control del PP de Madrid"

Cree el periodista Paco Rosell, director de El Mundo, que el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida "es un buen abogado del Estado que ha optado por la escrupulosidad y cogiéndoselas con papel de fumar" por sus declaraciones sobre el supuesto espionaje a Ayuso dentro del PP. "Él ha llegado hasta donde ha llegado, dice que ha hablado con estas personas y se lo han negado".

No entiende la disociación que establece Almeida entre su papel en el Ayuntamiento de Madrid y como portavoz nacional en la Ejecutiva del PP, ya que el alcalde no ha querido responder a este tema como portavoz nacional. Señala además Rosell que no cree que Almeida no haya trasladado al partido esta situación.

Explica Rosell que la información que llega a su medio es que una persona supuestamente del instituto municipal de la vivienda se pone en contacto con un detective para investigar las adjudicaciones directas a un hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ese detective se le piden 2 documentos: la cuenta corriente del hermano de Ayuso y la declaración de la agencia tributaria de los proveedores de esa empresas.

Esa información se la traslada el detective a un exministro de Rajoy al que pone al tanto del encargo que le han hecho. Él lo comenta con la Comunidad de Madrid y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, solicita una reunión con el propio alcalde en la que le da traslado de la gravedad de los hechos.

Mientras, apunta Rosell que se produce un proceso de filtraciones en algunos medios sobre esas adjudicaciones e incluso el asunto se lleva a la Comunidad de Madrid a través de la portavoz de Más Madrid.

Pone de relieve el periodista que el alcalde se compromete a investigar esa situación pero "uno no puede ser cirujano de sí mismo y hay que profundizar mucho más". "Evidentemente él no pondrá la mano por ninguno de ello y si hubiera pruebas más incriminatorias las daría a conocer", afirma.

"Estamos en una situación de enorme gravedad que solo se entiende en el contexto de la lucha por el poder y la lucha por el control del PP de Madrid ", explica. Apunta además que cuando en su medio se pusieron a hacer las llamadas para publicar la información "ya se produjo una estrategia por parte de Génova de hacer una política de controlar el fuego con filtraciones de determinada dimensión".

