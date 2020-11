La familia Franco ha solicitado más tiempo para efectuar la mudanza del Pazo de Meirás (Galicia) y devolverla al Estado, especialmente tras el debate generado por el traslado y la propiedad de los bienes culturales que alberga su interior en Galicia. Esta mañana, Francisco Franco ha visitado Espejo Público para insistir en esa ampliación y recalcar su propiedad sobre los objetos culturales, donde las estatuas del Pórtico de la Gloria han tomado protagonismo.

Los Franco deberán entregar las llaves del Pazo de Meirás el próximo 10 de diciembre, después de que se concretara que su propiedad pertenecía al Estado y no a su familia, un plazo por el que Francisco Franco ha sido preguntado hoy en Espejo Público tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.

En ellas, el presidente de Galicia mostraba su confianza en que la familia Franco cumpliera con el plazo establecido, pese a los impedimentos que pueda ocasionar el debate sobre la propiedad de los bienes culturales y su posible traslado.

"Estoy convencido que la familia Franco no hará nada que no sea legal porque sabe que, de momento, las cosas no les están yendo bien", anunció Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que añadió además que, por el momento, pudieron confirmar que el rumor de que los Franco contrataron un total de 30 o 40 camiones de mudanza era falso.

Esa información preocupó a la Xunta de Galicia precisamente por el debate generado en el traslado de bienes culturales localizados dentro del Pazo de Meirás, especialmente los referidos a las estatuas del Pórtico de la Gloria, que enfrentan a la familia Franco con las exigencias del Gobierno gallego.

Por su parte, Franco señala que "Feijóo miente, porque asegura que las estatuas que hemos ganado en primera instancia -las del Pórtico de la Gloria- no se pueden sacar de Galicia. No es cierto. Esas estatuas, que no son las únicas, se vendieron a particulares y son Bien de Interés Cultural (BIC), lo que significa que las puedes visitar, pero no significa, primero que no sean nuestras, ya que tenemos dos sentencias que nos dan la razón, y mucho menos que no se puedan mover", critica.

Además, Franco denuncia no sólo estas exigencias, sino la falta de respuesta por parte de la Xunta respecto a las peticiones de la familia sobre el traslado de dichos bienes. "Hemos pedido la solicitud para poderlas mover, que es lo que se debe hacer, y al día siguiente ya nos respondieron que no nos contestaban porque la jueza había dicho que no podíamos mover los muebles".

"Ahí se encuentra la paradoja. Si no te contestan nada, y el plazo de que termine el inventario se da tres días antes del día 10 de diciembre, no sabemos qué hacer. Esto es trampa tras trampa", advierte sobre la mudanza de las estatuas antes del día de la entrega de llaves.

Además de las joyas de la corona, las estatuas del Pórtico de la Gloria, otros bienes culturales que decoran el interior del Pazo de Meirás son cuadros de Zuloaga o Sotomayor, así como primeras ediciones de libros de Voltaire, Unamuno y Rubén Darío.

"Nosotros tenemos un inventario porque lo hemos podido heredar durante 80 años. Esos bienes son nuestros y ahora se empieza a discutir una cosa que, para mí, no es objeto de discusión", explica Francisco Franco en referencia a los objetos culturales del interior del Pazo de Meirás y cómo ahora se pretenden calificar de BIC. Puedes ver la entrevista al completo en Atresplayer.