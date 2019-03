Fran Rivera: "Las declaraciones del Ayuntamiento son una falta de respeto a los toreros"

En Espejo Público hemos hablado con Fran Rivera tras el revuelo ocasionado por varios comentarios suyos en Twitter en los que arremetía contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar la subvención a la escuela taurina d ela capital. "El cierre de la escuela es una más, pero sentimos un acoso y derribo brutal. Es una pena porque es mentira. Todo esto de los derechos de los animales es mentira. Le están haciendo un flaco favor a los toros, porque sin las corridas, el toro bravo no tendría razón de existir", asegura en Espejo público el torero sevillano.

El Ayuntamiento defiende la decisión de retirar la subvención al considerar que en la actividad de la escuela de tauromaquia "se produce maltrato animal y eso no debería estar financiado con dinero público". Fran Rivera cree que estas son declaraciones que están fuera de trato y dice que son una "falta de respeto" a los toreros. "Si alguien respeta y quiere al toro, somo nosotros, los toreros porque le damos su valor".

El torero sevillano no ha querido entrar a valorar la posibilidad de que la gestión al frente de la escuela de Madrid sea correcta o no. "No he estado allí nunca y no voy a entrar ahí. A lo mejor es cierto que hay que cambiar la gestión". Lo que sí ha querido dejar claro es que "no vamos a permitir que desaparezca la escuela de Madrid. Por Último, Fran Rivera se ha lamentado públicamente de la creciente oleada de personas que arremeten con el mundo de los toros. "El toreo lo han cogido como un símbolo político que es irreal. Es una pena es el ataque tan brutal que estamos sufriendo todos los toreros".