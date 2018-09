Fran Rivera cuenta la verdad detrás de la puesta de largo de Tana: "Nos planteamos quitar los móviles a los invitados"

LOS 18 AÑOS DE 'TANA'

La puesta de largo de 'Tana', la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, ha protagonizado portadas de revistas del corazón. Fran Rivera asegura que no se han lucrado económicamente con las fotos. Relata en 'Espejo Público' que la preparación de la fiesta fue motivo de una larga conversación ya que dudaban de qué medidas tomar para que se filtrara la menor información posible. "Pensamos en quitar los móviles para que no se hiciera ninguna foto y al final optamos por la naturalidad y no darle más bombo", confiesa.