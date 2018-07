Flo pierde 50€ por no hacer reír al contable de Espejo, Javier Nart

Uno de los presentadores de Otra Movida, Florentino Fernández, ha visitado Espejo Público y ha hecho un repaso por sus comienzos en la televisión con Pepe Navarro.

Flo no se resiste a nada y no ha dudado en apostarse 50€ a que conseguiría hacer reír al contable particular de Espejo, Javier Nart. Pero pese a que lo ha intentado insistentemente imintado a varios personajes como Zapatero, no lo ha logrado.

Además, también ha accedido a doblar un video de Jesús Mariñas tanto a cámara rápida, como lenta y a velocidad normal. Lo que ha desencadenado las carcajadas de los allí presentes.

Antes de irse, nuestro Florentino no ha podido evitar bromear sobre el cátering del programa por que "no hay comida para una persona como él".