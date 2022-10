La fiesta de Sevilla en la que se marearon varios menores no tenía agua embotellada ni en los baños

Una discoteca de Sevilla organizó una fiesta de menores que a punto estuvo de terminar en tragedia. La celebración contaba con un aforo por encima de lo permitido, carecía de aire acondicionado y no contaba con agua en los lavabos ni con botellines de agua, tal y como ha podido saber Espejo Público.

A esa fiesta acudieron menores de entre 14 y 17 años. Las alarmas saltaron cuando comenzaron a producirse llamadas a los servicios de emergencia para atender a 13 menores que habían sufrido una lipotimia. Dos de ellos fueron trasladados al hospital por casos de deshidratación. Enigma, la empresa organizadora, niega que se superara el aforo y culpa al establecimiento de lo sucedido.

"No se podía salir. Vi chicas con moratones y vomitando"

Hoy esa misma empresa celebra una fiesta e Halloween y para mayor tranquilidad la retransmitirán a través de Instagram para las familias. Los testimonios de algunos de los asistentes dejan ver la situación de agobio que se produjo por el aforo. "Escuché a una chica decir: "Me estoy mareando, vamos a salir", pero no podía salir de toda la gente que había. Era imposible salir, había un montón de gente y todo el mundo sudado", señala una joven. Otra de los asistentes dice que "no se podía ni andar porque había un calor terrible. No pedían el DNI. Vi chicas con moratones y vomitando".