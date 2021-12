Fernando López Miras: "La incidencia tendrá repercusión en los hospitales y habrá que tomar medidas más drásticas"

Cree el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que "un virus que no entiende de fronteras no se puede gestionar de 17 formas distintas y parece que el Gobierno central no han entendido nada". "El pasado año tuvimos 17 navidades distintas y la consecuencia de eso fue una fuerte tercera ola y parece que vamos por el mismo camino", lamenta.

"Que el presidente del Gobierno no venga a decirnos que el plan de vacunación va bien y si vamos a coordinar algún tipo de medidas haga alguna propuesta para gestionar el ascenso de contagios", asegura sobre la reunión que tienen prevista con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Espera que Pedro Sánchez "haga alguna propuesta importante para controlar una pandemia que está completamente descontrolada".

Señala que en la región de Murcia ya están tomando medidas para frenar el virus como la restricción del ocio nocturno con un aforo del 30%. No descartan tener que tomar ninguna decisión según vaya evolucionando la incidencia durante estos días.

Señala López Miras que la vacuna sirve para no tener que estar confinados pero cree que "si seguimos ignorando la pandemia dentro de unos días la incidencia va a tener repercusión en el colapso hospitalario y tendremos que tomar decisiones más drásticas".

El presidente de la región de Murcia valora positivamente la convocatoria adelantada de elecciones en Castilla y León el próximo 13 de febrero que ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco. "Si se ha tomado esta decisión es porque entiende que es lo mejor para todos los ciudadanos", apunta. "Yo tenía un Gobierno con Ciudadanos y en el peor momento de esta pandemia con nocturnidad y alevosía me presentó una moción de censura para darle el Gobierno a la izquierda", apunta.

Cree que Pablo Casado habla de soluciones a los problemas de los españoles y no de la supuesta guerra interna del partido. "La única alternativa a Sánchez es Pablo Casado. Si todos remamos en esta decisión estoy seguro de que muy pronto Pablo Casado será el presidente del Gobierno", concluye.

