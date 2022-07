Félix Bolaños: "El PP quiere que volvamos a la edad de piedra en materia de derechos como el aborto o la eutanasia"

Félix Bolaños, ministro de la presidencia, habla con Espejo Público pocas horas antes de que se celebre el primer debate del Estado de la Nación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Celebra que se recupere la normalidad de debates como este y que el presidente tenga la oportunidad de contar lo que ha hecho el Gobierno estos 2 años y medio de legislatura y lo que hará en el año y medio que queda.

Asegura que su objetivo dentro de la crisis es el de intentar proteger a la ciudadanía. "Trabajamos en explicar cuál es la situación que tenemos en España y explicar que tenemos dos modelos", señala. Apunta que el Gobierno quiere proteger a los ciudadanos contra la inflación con medidas como la bajada de carburante, del precio de la bombona de butano y los impuestos en la electricidad. Mantiene que el modelo de la derecha es el de hacer recortes y "decir que baja impuestos en la oposición y subirlos cuando está en el Gobierno".

Bolaños afirma que en el Gobierno hay comunicación constante con Unidas Podemos: "Queremos salir de esta situación con justicia. Que no dejemos a nadie a un lado. De la crisis financiera se salió con injusticia, se tardó en salir y se despidió de manera masiva a trabajadores", apunta. Reconoce que en ocasiones tienen una visión diferente dentro del Gobierno y "tienen un rumbo claro que es conseguir que se proteja a clases medias y trabajadoras".

Aunque a veces podamos tener una visión diferente en el Gobierno tenemos un rumbo claro que es proteger a las clases medias y trabajadoras

Ha avanzado que el presidente del Ejecutivo tiene previsto anunciar medidas en materia económica, social y de ampliación de derechos para "que los españoles sepan que les queda mucha legislatura por delante".

Sobre las negociaciones con el PP para pactar la renovación del CGPJ señala que los de Feijóo están "con la enésima excusa para no renovarlo". Afirma que el PP pone todo tipo de excusas para no quieren renovar el poder judicial. "No cumplen nada, la Constitución ni la ley son unas joyitas y quieren gobernar España y no lo merecen". "El PP quiere gobernar allí donde los ciudadanos no le han dado la mayoría, quiere que volvamos a la edad de piedra en materia de derechos como el del aborto o la eutanasia", mantiene.

El PP pone todo tipo de excusas para no renovar el CGPJ

Respecto a la ley de memoria democrática, apunta que esta ley condena la dictadura y homenajea a las víctimas de la guerra en los dos bandos, así como a las víctimas de la dictadura de la represión franquista. Asegura que esta ley pone en valor la constitución como pilar fundamental de la democracia y el valor de la transición para llegar a la democracia.