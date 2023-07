Feijóo llamando 'tacita de oro' a Cádiz y Pedro Sánchez afirmando que él gobierna con Vox, estos son los lapsus más sonados de nuestros políticos

Faltan tan solo siete días para la celebración de las elecciones del próximo 23 de julio. La campaña electoral finaliza dentro de cinco días y puede que acabemos echándola de menos porque, pese a haber sido la culpable de algunos momentos tensos y agitados, también ha hecho que los principales candidatos protagonizaran una serie de divertidas anécdotas.

Ya estamos más que acostumbrados a los gazapos de Mariano Rajoy. Recordemos que, en plena campaña de las elecciones generales de 2015, el expresidente del Gobierno afirmó con contundencia que "es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde", comentario que continúa siendo viral hoy en día. Ahora, el 'popular' lo ha vuelto a hacer no una ni dos, sino tres veces durante esta campaña. El pasado 5 de julio durante una entrevista para COPE, Carlos Herrera saludó a Rajoy preguntándole cómo se encontraba ese día, a lo que este contestó: "Buenos días. Estoy dentro de un orden y, por tanto, en equilibrio. Gracias", una original manera de decir que está bien.

"Hoy estoy aquí y el día 15 a quien quiere acordarse de que se acuerde de que yo aunque no sea físicamente estoy aquí, y mucha mas intensidad que en el día de hoy"

El fin de semana pasado volvió a sufrir uno de sus lapsus cuando en un mitin en Valencia cambió la fecha de los próximos comicios: "Hoy estamos aquí y el día 28 de julio ganaremos y el señor Feijóo será presidente". Parece que el día 23 no le venía demasiado bien. Y el último momentazo lo protagonizó hace tres días en Melilla cuando trató de explicar algo parecido al don de la ubicuidad: "Hoy estoy aquí y el día 15 a quien quiere acordarse de que se acuerde de que yo aunque no sea físicamente estoy aquí, y mucha mas intensidad que en el día de hoy".

Quizá el problema sea de los gallegos, porque la líder de Sumar, Yolanda Díaz, protagonizó en junio un discurso bastante similar a los de Mariano Rajoy: "Me van a encontrar siempre con un país a favor: vamos a hacerlo por nuestros hijos y por nuestras hijas y vamos a hacer lo que es fundamental en la vida pública... que es para que la gente sea más fácil para las personas en nuestro país. Este es el único objetivo que tiene la política pública y, en definitiva, formar parte del Gobierno de España", quizá la presión pudo en está ocasión con la candidata al Gobierno.

Los nervios juegan malas pasadas

Lo cierto es que los nervios pueden jugar verdaderas malas pasadas. El actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el 'cara a cara' del pasado lunes afirmó rotundamente que él gobierna con Vox: "Yo no gobierno con Bildu, yo gobierno con Vox". Hablar tanto de los pactos de Gobierno PP-Vox parece que desconcentró al socialista.

Pero Alberto NúñezFeijóo no se queda atrás. En la campaña para las elecciones municipales de mayo ya nos dejó esta perla: "Cuando vas al oftalmólogo te dan un colirio, se te dilata la pupila y no ves nada. Yo he llagado a Cádiz y tengo la pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo. Tienen ustedes una luz impresionante". Y debe ser verdad que al líder del PP le encanta Cádiz porque el pasado día 11 se refirió a la ciudad andaluza como la "Tacita de oro", en lugar de la 'Tacita de plata', una pequeña confusión de metales preciosos que suscitó comentarios de todo tipo en las redes sociales.