El falso reto viral para adelgazar: "Estamos confundiendo el tocino con la velocidad"

Preocupación por el último reto en redes sociales al que hasta famosas como Rosalía o Kim Kardashian se han apuntado que consiste en envolverse en plástico con el objetivo de sudar para, supuestamente, adelgazar. Desde Espejo Público queremos dejar muy claro que "sudar no adelgaza".

La dermatóloga Ana Molina ha explicado en Espejo Público que "sudar no adelgaza por el simple hecho de que sudar es un mecanismo termorregulador y lo que sirve es para regular nuestra temperatura, pero el sudor ni adelgaza ni elimina toxinas".

En redes sociales proliferan los vídeos de personas que se envuelven con papel film el abdomen para, supuestamente, quemar la grasa localizada de estas zonas. Algo que lo que provoca es un efecto invernadero y según Molina "estamos confundiendo el tocino con la velocidad".

No solo no se adelgaza ya que cuando se bebe lo que se ha sudado se recuperan ese peso perdido sino que "para la piel tiene muchas más contraindicaciones que beneficios". La experta nos recuerda que "cuando intentamos perder grasa en una zona localizada no podemos porque el cuerpo pierde grasa donde él quiere" y además añade "los chalecos de enfriamiento, que aún están en fase experimental, pueden ser más efectivos porque si realmente queremos perder grasa en vez de aportar calor lo mejor es aportar frío".