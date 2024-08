La experta en Protocolo, Gloria Campos, analiza los símbolos en la investidura de Illa: "La bandera de España tiene que estar en los edificios públicos y en los actos solemnes"

Salvador Illa tomaba posesión este sábado como presidente de la Generalitat de Cataluña, prometiendo el cargo "con fidelidad al rey, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las instituciones nacionales de Cataluña" en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Esto ocurría tan solo dos días después de celebrarse su investidura con el apoyo de PSC, ERC y Comuns. En Espejo Público hemos podido hablar con Gloria Campos, experta en Protocolo, con quien analizamos algunos de los aspectos estéticos de la toma de posesión de Illa.

Uno de los aspectos que llama la atención de esta cita, ya un día histórico, es la ausencia de la bandera de España. Solo estaba la bandera catalana. ¿Es normal en la toma de posesión de un president de la Generalitat? ¿La hemos visto en otras tomas de posesión? ¿Está justificada su ausencia? Gloria Campos explica que "protocolariamente la normativa es clara: la bandera de España tiene que estar en los edificios públicos y en los actos solemnes". Sin embargo, aclara que "en Cataluña no ha sido normal en las últimas investiduras poner este símbolo".

La interpretación de Gloria acerca de este aspecto pasa por: "Mi interpretación es que el protocolo procura no liar más las cosas y probablemente, pero ya digo que es una interpretación mía particular, Illa no haya querido entrar en la guerra de los símbolos puesto que se estaba jugando en ese momento algo más importante".

Otra de las dudas que surgían sobre el acto es el motivo por el que Pere Aragonés recibía al ya president de la Generalitat. Se debe, explica Gloria, "quien convoca la toma de posesión es el anterior presidente, por eso lo recibe Pere Aragones".

El nuevo Govern de Salvador Illa

El nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, conformaba este domingo un Govern que amplía su número de departamentos y que mantiene la paridad. Abarca perfiles que van desde socialistas fieles al líder del PSC hasta técnicos, expertos y dos exconsellers de CiU. De los 14 departamentos del Govern de Pere Aragonès, Illa pasa a encabezar un ejecutivo con 16 consellers, en el que se encuentran ocho hombres y nueve mujeres.

Hay nombres que destacan y que, por su cargo o por su relieve personal, pueden convertirse en grandes pesos pesados del Govern. Ellos son Núria Parlon (Interior y Seguridad Pública), Albert Dalmau (Presidencia), Sílvia Paneque (Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, además de portavoz), Alícia Romero (Economía y Finanzas) y el fichaje para la conselleria de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, hasta ahora portavoz del Parlamento Europeo.