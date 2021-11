Un exdirectivo de la OMS advierte: "O ponemos ya medidas contra el Covid o en semanas España estará como el resto de Europa"

El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, advierte de que o ponemos en marcha restricciones muy fuertes como las que pide el País Vasco y Cataluña con la entrada en vigor del pasaporte Covid o tendremos un escenario de contagios tan elevado como el del resto de Europa.

El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha tumbado la aplicación del certificado Covid en el ocio, bares y gimnasios así como Cataluña. Señala López Acuña que estos planteamientos son los que hacen Italia y Francia desde hace varias semanas aunque apunta que el pasaporte Covid por sí solo no es la solución.

"Hay que poner en marcha medidas restrictivas, cuando no se admite el pasaporte Covid, el TSJ del País Vasco ha sido miope desde el punto de vista epidemiológico", mantiene.

Mantiene que "en estos momentos se deben tomar ya varios pasos para no tener la situación de Europa en unas semanas". Hay que contemplar la vacunación de más de 4 millones de personas que aún no están vacunados con pauta completa". Recuerda además que no estar vacunado aumenta notablemente el riesgo de ingreso en UCI y muerte por Covid.

Cree López Acuña que es importante volver a la noción del uso de la mascarilla en exteriores "porque es difícil mantener la distancia física".

Puedes ver la entrevista completa de Daniel López Acuña sobre el avance de la pandemia en Espejo Público a través de Atresplayer.