La excomandante del Ejército, Zaida Cantera, sobre la DANA: "En España tendemos a menospreciar la opinión de los expertos"

Zaida Cantera es excomandante del Ejército de Tierra y exdiputada del PSOE y ha analizado en Espejo Público el papel de las Comunidades Autónomas y Protección Civil en emergencias vividas como la que ha dejado la DANA, principalmente en Valencia. Cantera ha explicado los protocolos que se siguen para declarar los niveles de emergencia y las competencias que corresponden a cada una de las administraciones. Resume que las competencias en protección civil las tienen las Comunidades Autónomas y denuncia que en algunas de ellas se ha "desatendido la profesionalización de la asistencia a la protección civil".

¿Quién manda?

Zaida Cantera explica que hay un plan territorial que establece que "si decretas el nivel 3 de emergencia" pasas a ser responsable legalmente. La dirección es la que manda y decide dónde van los militares desplegados, "la Ministra de Defensa sólo pone a disposición los efectivos, no decide dónde van". Reitera que el que está desplegado en la emergencia es el que sabe qué necesita y el que debe pedir "lo que necesita". Cantera cuenta que las alcaldesas de Torrent y Paiporta cuando recibieron las alertas reunieron al comité de expertos y se les escuchó. Por eso se puso a supervisar el riesgo y se empezaron a tomar medidas de acuerdo a los planes que la Ley de Protección Civil establece.

¿Por qué no saltaron las alarmas antes?

"Es una cuestión de cultura en España" dice Cantera. Asegura que en nuestro país "tenemos sensación de seguridad permanente y tendemos a menospreciar o no tener en cuenta la opinión de los expertos". Sentencia que "no puede ser que un niño en Japón sepa qué hacer cuando tiembla el suelo y en España, que vivimos en zonas inundables, no sabemos lo que hay que hacer".

Otras reacciones

La senadora, también del Partido Socialista, Susana Díaz, sorprendía esta mañana por la consternación que mostraba al escuchar el relato de la abuela de los dos niños desaparecidos en Torrent, Izán y Rubén, hermanos de 3 y 5 años de edad. La colaboradora de Espejo Público se quedaba sin palabras y rompía a llorar al escuchar el crudo relato de Antonia en directo, en Espejo Público.