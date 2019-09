En Espejo Público han reproducido en exclusiva las imágenes de uno de los hermanos de Ana Julia defendiendo a la acusada. Durante esta semana se está celebrando el juicio contra Ana Julia Quezada por el crimen del pequeño Gabriel. La acusada ha recibido muchas críticas incluso por parte de su propia hija que aseguró que Ana Julia tenía una fría personalidad motivo por el que estaban distanciadas.

"Mi hermana no daba para eso. Si ella lo hizo fue sin querer. Porque mi hermana no es criminal, si ella hubiera sido criminal, yo hubiera sido un asesino que soy mayor que ella. Mi hermana no tiene valor para matar una gallina, si ella lo hizo porque estaba inocente. No se puede amar y mentir ante uno y ante Dios, que es lo primero. Hay cosas que uno hace y luego le pesan inocentemente. Yo sé quién es Ana Julia, no es una criminal, es humilde. Cayó en el hoy, señor juez", así defiende el hermano de Ana Julia.

Sin embargo, su madre es menos clemente y asegura "el diablo se te metió en la cabeza. Cuándo tú me visto a mí haciendo cosas tan graves como las que tu hiciste. Yo le pido perdón al pueblo de España y al país dominicano que nos perdone. A los padres de Gabriel Cruz, que la perdonen pero que no me la maten".